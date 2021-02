09.02.2021 - Arbeit des Inklusionsbeirates mitbestimmen

Der Rat der Stadt Neuss hat beschlossen einen Inklusionsbeirat einzurichten, der den „Runden Tisch Barrierefreiheit Neuss“ ersetzen soll und die Belange von Menschen mit Behinderungen in den Blick nehmen wird. Hierzu sollen insbesondere Betroffene als Experten in eigener Sache Anregungen und Meinungen abgeben können. Die bisher geplanten Regelungen sind im Ratsinformationssystem auf www.neuss.de unter der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Inklusion und demografische Entwicklung vom 3. Februar 2021 zu finden. Stellungnahmen können noch bis zum 17. Februar 2021 per E-Mail an imke.kronhof@stadt.neuss.de gesendet werden. In seiner Sitzung am 17. Februar 2021 wird der Rat der Stadt Neuss dann über die neue Satzung zur Wahrung der Belange von behinderten Menschen befinden.

(Stand: 09.02.2021/Spa)