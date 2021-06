09.06.2021 - Schatten damals und heute

Nachdem sich das Feld-Haus neben seiner Sammlung an Populärer Druckgrafik jüngst auch der zeitgenössischen Kunst geöffnet hat, widmet sich die laufende Sonderausstellung einer weiteren aktuellen Künstlerposition: Unter dem Titel „Schatten damals und heute“ wird am Sonntag, 13. Juni 2021, 11.30 Uhr eine filmische Arbeit der Kölner Künstlerin Frauke Dannert gezeigt.

Das reduzierte Licht in Dannerts Arbeit „Entlang der Fenster und Spiegel“ verleiht dem Schatten besondere Bedeutung. Diesem Spiel von Licht und dessen Abwesenheit in der bildenden Kunst wird ein literarischer Klassiker gegenübergestellt. Erstmalig wird der Schatten hier zum Hauptmotiv in der deutschen Literatur.

Im Anschluss an die Einführung in die filmische Arbeit von Frauke Dannert lesen Helga Peppekus und Peter Dieter Schnitzler unter anderem aus „Peter Schlemihls wundersame Geschichte“ (verfasst 1813) von Adelbert von Chamisso.

Die kostenlose Veranstaltung wurde in Kooperation mit dem Förderverein Pro Stadtbibliothek Neuss e.V. erstellt und findet als Zoom-Meeting statt, eine Anmeldung nicht erforderlich. Interessierte können den Link zur Teilnahme an dem Zoom-Meeting über den Kalender der Homepage des Museums abrufen.

(Stand: 09.06.2021, Kro)