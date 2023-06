09.06.2023 - Medienvielfalt und Meinungsfreiheit in Osteuropa und Deutschland

In vielen Ländern der Welt sind unabhängige Journalistinnen und Journalisten offenem Hass, körperlicher Gewalt oder juristischer Willkür ausgesetzt. Sie sind Ziel von Diffamierungskampagnen im Internet oder landen wegen ihrer Arbeit für viele Jahre im Gefängnis, insbesondere in Russland hat sich die Situation verschärft. Birger Schütz von der Organisation "Reporter ohne Grenzen" beleuchtet am Donnerstag, dem 15. Juni, im RomaNEum die aktuelle Situation. Beginn ist um 18.30 Uhr, die Teilnahme ist entgeltfrei.

Mehr Infos unter:

https://www.vhs-neuss.de/kurssuche/kurs/Pressefreiheit-unter-Druck/X501060V#inhalt