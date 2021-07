09.07.2021 - Kindertheaterreihe „Samstags im Park“

Das Jugendamt der Stadt Neuss lädt Kinder von drei bis vier Jahren sowie deren Familien am Samstag, 17. Juli 2021, 15 Uhr, zur nächsten Veranstaltung der beliebten Kindertheaterreihe „Samstags im Park“ ein. Vor dem Geschwister-Sholl-Haus, Leostraße 71, präsentieren die Clownixen dann ihr Stück „Erdfieber“ – eine Aufführung zum Thema Klimawandel und der Welt von morgen.

Immer wenn die beiden Clowns Gusti und Mine Langeweile haben, spielen sie „Weltreise“. Aus ihrer großen Schatzkiste zaubern sie Schätze aus der ganzen Welt herbei. Sie werden zu Eisbären und tanzen auf einer Eisscholle oder angeln exotische Fische aus ruhigen Gewässern, spielen Faultier im Regenwald und besitzen die größte Kuhherde der Welt.

Doch plötzlich geht auf ihrer Reise durch die sieben Kontinente alles schief: Die Eisscholle schmilzt, die Bäume aus dem Regenwald sind verschwunden, die geangelten Fische haben Bauchweh und die vielen Kühe pupsen, überall liegt Müll und in ihrer Schatzkiste entdecken sie sogar einen Virus. Was ist nur los? Die Schätze aus ihrer Kiste sind verschwunden oder krank. Der Welt scheint es gar nicht gut zu gehen, ist etwa der ganze Planet krank? Gusti und Mine beschließen ihrem größten Schatz - der Erde - zu helfen...

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Regelungen hinsichtlich der aktuellen Corona-Schutzverordnung zu beachten, es gelten die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen. Eine Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung per E-Mail an jugendarbeit@stadt.neuss.de möglich. Die Angabe des jeweiligen Theaterstückes, der teilnehmenden Personenzahl und deren Kontaktdaten sind erforderlich. Für weitergehende Fragen oder eine kurzfristige Abmeldung steht die Jugendförderung den Bürgerinnen und Bürgern telefonisch unter 0157/34948587 zur Verfügung.





(Stand: 09.07.2021, Kro)