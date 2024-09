09.09.2024 - attacca! Konzerte für junge Ohren

Musikerlebnisse für Kinder ab vier Jahren verspricht die neue Veranstaltungsreihe »attacca! – Konzerte für junge Ohren« des Kulturamtes der Stadt Neuss, die in Kooperation mit der Musikschule Neuss realisiert wird. Der Begriff »attacca« ist eine Spielanweisung in der Musik, die am Ende eines Satzes beziehungsweise eines Stückes besagt, dass das nachfolgende ohne Unterbrechung sofort angeschlossen werden soll. »attacca« impliziert daher auch die Botschaft: »Auf geht es! Rein ins Vergnügen!«

In den »attacca!«-Konzerten entführen Musiker*innen und Ensembles die jungen Besucher*innen in faszinierende Klangwelten. Die Konzertpädagogin Kristin Susan Catalán Medina hat für insgesamt vier Termine musikalische Abenteuer konzipiert, die zum Lauschen, Staunen, Entdecken und Mitmachen einladen.

Der erste »attacca!«-Termin ist am Sonntag, 29. September 2024, um 15 Uhr. Das Zirkuskonzert »Manege frei!« findet im Pauline-Sels-Saal des RomaNEum statt, empfiehlt sich für Kinder von vier bis acht Jahren und ist bereits ausverkauft. Mit Violine, Viola, Violoncello, Klavier, Schlagwerk und Gitarre verwandeln die Musiker*innen das RomaNEum in eine Zirkusmanege und lassen Zauber*innen, Clowns und Zirkusdirektor*innen auftreten. An diesem Projekt sind auch die MUSIKforscher-Kinder der Musikschule Neuss involviert. »Manege frei!« wird am darauffolgenden Morgen für Kitas und Grundschulen wiederholt.

Weiter geht es »Total verhext!« am Sonntag, 24. November 2024, um 15 Uhr im Pauline-Sels-Saal des RomaNEum. Das Konzert wird vom Ensemble Corrélatif für Kinder von vier bis acht Jahren gespielt, die mit Holzblasinstrumenten zauberhafte Klänge unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart, Leoš Janáček und Engelbert Humperdinck zum Fliegen bringen.

Am Samstag, 22. Februar 2025, um 16 Uhr geht es für das Familienkonzert »Apollonia in der Welt der Musik« ins Rheinische Landestheater Neuss. Dort stürzt sich die Deutsche Kammerakademie Neuss am Rhein unter der Leitung von Ustina Dubitsky und mit Ballettmusik von Igor Strawinsky in ein musikalisches Abenteuer. Schülerinnen des TANZRAUM Neuss und die Moderation von Anne Kaack-Heyens und Kristin Susan Catalán Medina vervollständigen das Bühnengeschehen.

Mit der »Zeitmaschine« geht es am Sonntag, 29. Juni 2025, um 15 Uhr im Pauline-Sels-Saal des RomaNEum auf eine turbulente musikalische Reise durch die Zeit. Mit Studierenden der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf lässt Kristin Susan Catalán Medina Kinder von vier bis acht Jahren Klänge von gestern, heute und morgen entdecken. Auch dieses Konzert wird am Montag, 30. Juni 2025, um 10 Uhr für Kitas und Grundschulklassen wiederholt.

Alle Informationen zu den Kinderkonzerten sind zu finden unter kulturamt-neuss.de/attacca. Tickets können direkt über die Website gebucht werden, bei den üblichen Vorverkaufsstellen sowie über die Ticket-Hotline unter 02131 526 99 99 9. Schulklassen und Kitas können für die Zusatztermine am Montag, 30. September 2024, und für Montag, 30. Juni 2025, Gruppenbuchungen exklusiv über die Ticket-Hotline tätigen. Die Konzerte dauern zwischen 50 und 75 Minuten.

attacca! – Konzerte für junge Ohren 2024/25

Sonntag, 29. September 2024, 15 Uhr à bereits ausverkauft

Montag, 30. September 2024, 10 Uhr à Zusatztermin ausschließlich für Kitas und Grundschulen

Pauline-Sels-Saal, RomaNEum

MANEGE FREI!

ein Zirkuskonzert für Kinder von 4 bis 8 Jahren



Sonntag, 24. November 2024, 15 Uhr

Pauline-Sels-Saal, RomaNEum

TOTAL VERHEXT!

ein zauberhaftes Konzert zum Hören und Mitmachen für Kinder von 4 bis 8 Jahren

Samstag, 22. Februar 2025, 16 Uhr

Rheinisches Landestheater Neuss

APOLLONIA IN DER WELT DER MUSIK

ein Konzert für die ganze Familie; empfohlen für Kinder ab 4 Jahren

Sonntag, 29. Juni 2025, 15 Uhr

Montag, 30. Juni 2025, 10 Uhr à Zusatztermin ausschließlich für Kitas und Grundschulen

Pauline-Sels-Saal, RomaNEum

DIE ZEITMASCHINE

eine turbulente Reise durch die Zeit für Kinder von 4 bis 8 Jahren