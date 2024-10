09.10.2024 - Heerdterbuschstraße wird in Höhe der Gleisanlagen vollgesperrt

Aufgrund einer kurzfristigen Maßnahme im Gleisbereich erfolgt von Freitag, 11. Oktober 2024, 9 Uhr, bis Dienstag, 15. Oktober 2024, 6 Uhr, eine Vollsperrung der Heerdterbuschstraße in Höhe der Gleisanlagen. Der an der Heerdterbuschstraße vorhandene Park+Ride-Parkplatz bleibt frei zugänglich und auch die Haltestelle "Am Kaiser" bleibt für Fußgänger*innen erreichbar.

Die Umleitung wird über die Wiesenstraße eingerichtet und vor Ort ausgeschildert.

Die Buslinie 833 fährt für die Dauer der Sperrung nur bis zur Kopperstraße (Düsseldorf). Ab der Kopperstraße fährt der Bus eine Umleitung über „Am Hochofen – Pestalozzistraße – Rudolfstraße“ wieder in Richtung Belsenplatz (Düsseldorf).

Nach Ende der Vollsperrung ab Dienstag, 15. Oktober 2024, 6 Uhr, wird im Gleisbereich eine halbseitige Sperrung eingerichtet, so dass aus Fahrtrichtung Am Kaiser/Düsseldorfer Straße in die Heerdterbuschstraße eingefahren werden kann. Am Dienstagabend, ab 18 Uhr, soll die Maßnahme vollständig beendet sein.