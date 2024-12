09.12.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Januar

Nach einer kleinen Winterpause rund um Weihnachten und den Jahreswechsel öffnet die Stadtbibliothek wieder am Donnerstag, 2. Januar, um 9 Uhr. Mit einer Sprechstunde zu den digitalen Angeboten, die über die Stadtbibliothek genutzt werden können, startet am Dienstag, 7. Januar, das Veranstaltungsjahr.

Das Januarprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

7. Januar 2025: Sprechstunde für die digitalen Angebote der Stadtbibliothek

Am Dienstag, 7. Januar 2025, werden in der Stadtbibliothek um 16 Uhr im Rahmen einer Sprechstunde die digitalen Angebote vorgestellt, Hinweise zur Nutzung dieser Online-Plattformen gegeben und Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Teilnahme kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

9. Januar 2025: Bilderbuchkino Lesebär: „Drei kleine Handschuhe“

Beim Bilderbuchkino Lesebär am Donnerstag, 9. Januar 2025, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek in der Geschichte „Drei kleine Handschuhe“ von Linda Bailey die unterschiedlich farbigen Handschuhe bei der Frage begleiten und mitentscheiden, ob nur gleiche Handschuhe zusammenpassen dürfen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.

15. Januar 2025: Inklusiver Literaturkreis – Schreiben, lesen und darüber reden mit Johannes Schwelm

Am Mittwoch, 15. Januar 2025, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkreis“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, an diesem Nachmittag vorzulesen und mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

17. Januar 2025: Lesen mit Hund

Am Freitag, 17. Januar 2025 , lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

23. Januar 2025: Bilderbuchkino Lesebär: „Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee“

Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren können beim Bilderbuchkino Lesebär am Donnerstag, 23. Januar 2025, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek verfolgen und mitraten, was der Regenbogenfisch auf seinem spannenden Ausflug in die Tiefsee so alles erlebt. Vorgelesen wird die Geschichte „Der Regenbogenfisch entdeckt die Tiefsee“ von Marcus Pfister. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.

28. Januar 2025: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 28. Januar 2025, in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

28. Januar 2025: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 28. Januar 2025, ab 14.30 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 ist erforderlich.

28. Januar 2025: Aktiv & kreativ: Die Heckenbraunelle

Am Dienstag, 28. Januar 2025 , gibt es um 18 Uhr in der Stadtbibliothek einen weiteren Beitrag aus der Veranstaltungsreihe „Vogelbeobachtung – ein spannendes Naturerlebnis mit Geschichten sowie Hör- und Bildbeispielen“. Diese Kooperationsveranstaltung wird gemeinsam mit der Ortsgruppe Neuss des „NABU e.V.“ und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ durchgeführt und stellt jeweils eine Vogelart in den Mittelpunkt der Veranstaltung. An diesem Abend steht die Heckenbraunelle im Mittelpunkt. Die Hobby-Ornithologin Karin Ahlert stellt diesen scheuen Gartenvogel mit Bildern aus dem natürlichen Umfeld, einigen Hörbeispielen und interessanten Informationen vor. Brigitte Schmitz-Kallen trägt literarische Beispiele über diesen Vogel bei. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

29. Januar 2025: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Interessierte können am Mittwoch, 29. Januar 2025, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ machen. Hier werden die Grundlagen vermittelt, damit sie zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

31. Januar 2025: VorlesBar – Geschichten mit dem Kamishibai erzählt

Das Bilderbuch „Wem gehört der Schnee?“ von Antonie Schneider und Pei-Yu Chang steht im Mittelpunkt der „VorlesBar“ am Freitag, 31. Januar 2025, im Familienforum Edith Stein. Die Geschichte wird mit Bildern im Kamishibai-Rahmen erzählt. Familien mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren sind zum Vorlesen und Erzählen und zum kreativen Arbeiten eingeladen. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 16 Uhr und findet in Kooperation der Stadtbibliothek und des Familienforums Edith Stein statt. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um Voranmeldung über die Website gebeten.

Ausstellungen im Januar

Im Erdgeschoss der Stadtbibliothek werden unter dem Motto „Neuanfänge und gute Vorsätze: Literaturtipps zum Jahresanfang“ ausgestellt, die bei einem guten Start in das neue Jahr helfen können.

Zum europäischen Datenschutztag am 28. Januar 2025 werden im ersten Obergeschoss thematisch passende Sachbücher präsentiert.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden Bücher zum 50. Geburtstag des deutsch-österreichischen Schriftstellers Daniel Kehlmann zu finden sein.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild 1: Heckenbraunelle-copyright Karin Ahlert; Karin Ahlert und Brigitte Schmitz-Kallen stellen eine scheue Gartenbewohnerin vor | Bild 2: Karin Ahlert + Brigitte Schmitz-Kallen -copyright Karin Ahlert; Bildunterschrift: Die beiden NABU-Vertreterinnen Karin Ahlert und Brigitte Schmitz-Kallen)