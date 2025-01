10.01.2025 - Angebote der VHS Neuss im Januar

Möglichkeit zur Anmeldung

VHS-Seminar: „How to Geld“

An der VHS findet am Dienstag, 14. Januar 2025, ein Seminar zum privaten Finanzmanagement statt. Henrik Spinn vermittelt in diesem Kurs das richtige Mindset und den praktischen Umgang mit Geld. Die Teilnehmenden lernen, wie sie einen Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben gewinnen, Einsparmöglichkeiten entdecken und ihre Finanzen effektiv organisieren können. Anhand von Praxisbeispielen und Arbeitsmaterialien wird erläutert, wie man das Fundament für den langfristigen Vermögensaufbau schafft. Der Workshop findet von 19 bis 20.30 Uhr statt und die Teilnahme kostet 12,26 Euro. Die Anmeldung ist online möglich.

VHS-Vortrag: Yoga und die Philosophie der Welt

Die VHS und der Beauftragte für Diversität, Integration und Antirassismus der Stadt Neuss laden für Donnerstag, 16. Januar 2025, zu einem spannenden Vortrag mit Stefan Weidner ein. Der bekannte Islamwissenschaftler, Autor und Übersetzer, erzählt die Geschichte von Philosophie, Mystik und Gottsuche als gemeinsames Projekt von Muslimen, Hindus und Europäern. Mit der Entdeckung des Yoga durch muslimische Gelehrte im Mittelalter beginnt eine gedankliche Reise, die von Alexander dem Großen bis zu Schopenhauer, von Rom bis nach Delhi, von Athen bis nach Afghanistan reicht.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr und die Teilnahme kostet 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann ganz einfach online vorgenommen werden.

Mediation – Vortrag an der VHS

Am Donnerstag, 16. Januar 2025, findet an der VHS ein Vortrag zur Mediation als Alternative zur Gerichtsverhandlung statt. Mitey Abel gibt dabei einen Einblick in die Methoden und Phasen der Mediation und zeigt die Möglichkeiten der Familienmediation, Wirtschaftsmediation und des Täter-Opfer-Ausgleichs auf. Die Veranstaltung dauert von 18.30 bis 21 Uhr und die Teilnahmegebühr beträgt 13,50 Euro. Mehr Infos und Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Website der VHS.

Neues aus der VHS-Sprachenwelt

Am Samstag, 18. Januar 2025, zwischen 14.30 und 15.30 Uhr können an Fremdsprachen Interessierte mit fachkundigen Lehrkräften über ihre Kenntnisse und Ziele in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und nun auch Niederländisch sprechen und sich dann für den passenden Kurs oder die passende Veranstaltung anmelden.

Bis Dienstag, 14. Januar 2025 sind Anmeldungen zu den Sprachenberatungen per E-Mail an vhs@stadt.neuss.de mit Angabe der Telefonnummer, direkt telefonisch unter 02131 90-4151 oder über die Website www.vhs-neuss.de möglich.

Neu in der VHS: Japanisch online

Mit Naomi Tanaka Wallner als neuer Dozentin bietet die VHS ab dem 20. Januar 2025, jeweils montags ab 18 Uhr online einen Japanisch-Kurs an, für den Vorkenntnisse nicht erforderlich sind. Die Kursgebühr beträgt 181,20 Euro. Anmeldung und Details finden sich online.

Neu: VHS-Italienischkurs für Anfänger

Am Dienstag, 21. Januar 2025, startet ab 19.30 Uhr mit Muttersprachlerin Delfina Ott ein neuer, semesterübergreifender Italienischkurs für Anfänger – ohne Vorkenntnisse. Die Kursgebühr beträgt 201,20 Euro . Die Anmeldung ist online möglich.

VHS-Kompaktkurs Yoga im Winter

Am Dienstag, 21. Januar 2025 startet im RomaNEum der dreiteilige Kompakt-Kurs. Jeweils dienstags von 17 bis 18.30 Uhr werden unter anderem die Grundlagen des Hatha Yoga, Entspannung sowie einfache Körperübungen behandelt. Das Entgelt beträgt 25,20 Euro. Die Anmeldung und weitere Informationen gibt es online.

Ashtanga Yoga an der VHS

Ab Mittwoch, 22. Januar 2025, können Teilnehmende an drei Terminen im RomaNEum jeweils von 19 bis 20.30 Uhr ihre Ashtanga Yoga Kenntnisse vertiefen. Durch die fließenden Verbindungen der Übungen werden durch diese Yoga-Form nachhaltig die Kraft, die Ausdauer, die Beweglichkeit, das Gleichgewicht sowie die Atemführung verbessert. Das Entgelt für die Teilnahme beträgt 25,20 Euro. Anmelden können sich Interessierte ganz einfach online.

VHS-Workshop Bewerbungstraining

Die VHS bietet am Samstag, 25. Januar 2025, einen Workshop zum Bewerbungstraining für Berufserfahrene an. Dozentin Manuela Bauer zeigt, wie man sich erfolgreich bewirbt, sei es nach einer längeren Pause oder für einen neuen Karriereschritt.

Die Veranstaltung bietet praxisnahe Einblicke in moderne Bewerbungsmethoden und geht auf Fragen zur richtigen Gestaltung der Bewerbungsmappe, Fotos oder die Formulierung von Gehaltsvorstellungen ein. Auch wird behandelt, was die Angaben in einer Stellenanzeige wirklich bedeuten und wie Standardfragen im Vorstellungsgespräch passend beantwortet werden können. Das Seminar findet von 09 bis 16.15 Uhr statt und die Teilnahme kostet 38,40 Euro. Die Anmeldung erfolgt online.

Italienisch backen und singen in der VHS

Italienisch geht es zu beim Backen und Singen mit Muttersprachlerin Carmela Narcisi am Sonntag, 26. Januar 2025 um 11 Uhr. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Entgelt beträgt 31,25 Euro. Auf der Website der VHS gibt es die Möglichkeit zur Anmeldung und weitere Informationen.

VHS-Reisevortrag Island

So abwechslungsreich wie das Wetter ist die Landschaft auf der faszinierenden Insel. Mal fährt man durch eine Steinwüste, im nächsten Moment grasen Schafe in grünen Tälern, bizarre Basaltfelsenformationen wechseln sich mit rauschenden Wasserfällen ab und hinter der nächsten Kurve wartet wieder etwas ganz anderes. Wer Island mit dem Auto erkundet, der bekommt viel zu sehen. Und wer Tiere liebt, kann sich auf Wale, Papageientaucher und Islandpferde freuen.

Anuschka Dinter-Mathei berichtet am Dienstag, 28. Januar 2025 in einem spannenden Reisevortrag von ihren und Abenteuern und zeigt, warum Island eine solche Faszination auf die Menschen ausübt. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und die Teilnahme kostet 7 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und online möglich.

Wenn nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen in der VHS im RomaNEum (Brückstraße 1) statt.