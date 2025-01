10.01.2025 - Linie 848 startet und endet ab Montag an der Ersatz-Endstation „Johanna-Etienne-Krankenhaus“

Besucherinnen und Besucher des Johanna-Etienne-Krankhauses, die mit dem ÖPNV anreisen, müssen sich ab Montag (13. Januar) bis voraussichtlich Ostern auf eine Änderung einstellen. Die reguläre Endhaltestelle „Johanna-Etienne-Krankenhaus“ der Linie 848 wird um rund 300 Meter auf die Sudetenstraße verlegt. Die Haltestellen Schaber-nackstraße und Johanna-Etienne-Krankenhaus entfallen.

Baumaßnahme Geulenstraße

Im Auftrag der Stadtwerke Neuss werden seit Sommer 2023 durch die Infrastruktur Neuss AöR (ISN) im Bereich der Geulenstraße bis zur Schabernackstraße in verschiedenen Bauabschnitten die Gas- und Wasserleitungen in offener Bauweise erneuert. Der dritte und letzte Bauabschnitt startet am 13. Januar. Im Zuge dessen wird die Geulenstraße zwischen Schabernackstraße und Am Hasenberg als Einbahnstraße eingerichtet. Im gesamten Bereich wird ein Halteverbot eingerichtet. Fußgänger können den Bereich passieren. Die Grundstücke sind ebenfalls fußläufig zu erreichen. Die be-troffenen Anlieger wurden vor Weihnachten direkt informiert.

Alle weiteren Infos zu der Ersatzendhaltestelle Johanna-Etienne-Krankenhaus finden sich online unter https://www.stadtwerke-neuss.de/nahverkehr/fahrplan#3.

