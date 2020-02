10.02.2020 - Unterricht findet wieder statt

Diese Entscheidung traf die Stadt Neuss nach Rücksprache mit der Feuerwehr, Deutschem Wetterdienst und der Bezirksregierung Düsseldorf. Falls eine einzelne Schule eine andere Regelung treffen sollte, würden die Eltern von der jeweiligen Schule informiert.

Die Stadt bittet alle Bürgerinnen und Bürger trotzdem noch um besondere Vorsicht in allen Grün- und Parkanlagen, öffentlichen Sportflächen, Wäldern und auf den städtischen Friedhöfen. Lose Äste in Bäumen könnten auch durch leichteren Wind noch hinabstürzen.

Die am heutigen Montag, 10. Februar 2020, geschlossenen städtischen Friedhöfe öffnen auch wieder am Dienstag, 11. Februar 2020. Bitte beachten Sie auch hier mögliche Aushänge an den Toren.