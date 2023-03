10.03.2023 - Veränderte Verkehrsführung in der Baustelle Kreisverkehr Erprather Straße / Aurinstraße

Im nächsten Bauabschnitt zur Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Erprather Straße / Aurinstraße, werden die Straßenabläufe an den neu angelegten Kanal angebunden. Hierzu muss die Verkehrsführung ab Montag, 13. März 2023, geändert werden. Eine Ampelanlage wird den Verkehr einspurig über die Umfahrung führen.

Der Knotenpunkt Aurinstraße / Erprather Straße / Erasmusstraße befindet sich südlich der Neusser Innenstadt im Stadtteil Reuschenberg. Im städtischen Straßennetz fungieren die Aurinstraße und die Erprather Straße als klassifizierte Hauptverkehrsstraßen. Die Erasmusstraße dient als Wohnstraße vor allem der Erschließung der anliegenden Grundstücke. Der Knotenpunkt wird täglich von ca. 16.000 Fahrzeugen befahren und befindet sich im Linienweg der Buslinie 844 (über die Erprather Straße) und der Buslinie 854 (über die Aurinstraße und die Erprather Straße südlich des Knotenpunktes). Insgesamt beträgt der Anteil des Schwerlastverkehrs ca. 2%. Insbesondere in den morgendlichen und abendlichen Spitzenstunden gelangt der Knotenpunkt aufgrund der hohen Verkehrsbelastung sowie der heutigen Vorfahrtsregelung an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit. In der derzeitigen Knotenpunktform stellt sich insbesondere die Ausfahrt aus der Aurinstraße als problematisch dar. Dies beeinflusst auch den Busverkehr der Linie 854 in Fahrtrichtung stadtauswärts. Darüber hinaus befinden sich in der Nähe des Knotenpunktes mehrere Schulen, weshalb er wieder- holte Male in der Schulwegkommission behandelt wurde. Dabei ging es vor allem um Gefährdungen für querende Fußgänger und Radfahrer.

Aus diesem Grund wird derzeit an dieser Stelle ein Kreisverkehr errichtet, um die Verkehrsflüsse zu optimieren.

Weitere Informationen können unter www.baustellenradar-neuss.de abgerufen werden.