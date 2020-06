10.06.2020 - Botanischer Garten

Die Stadtverwaltung Neuss wird dem Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 17. Juni 2020, eine Beschlussempfehlung über die Erweiterung des Botanischen Gartens vorlegen. Für den dritten und letzten Bauabschnitt wurden insgesamt 477.000 Euro im städtischen Haushalt veranschlagt.

„Unter Einbeziehung der Vertreterinnen und Vertreter des Forums Stadtentwicklung und der Vereine „neuss agenda 21 e.V.“ und „Freunde und Förderer des Botanischen Gartens Neuss e.V.“ wurde ein Entwurf zur Gestaltung und dem Ausbau des dritten Teilbereichs C erarbeitet. Dieser sieht vor, auf den ehemaligen Anzuchtflächen der Stadtgärtnerei einen intensiv nutzbaren Park für Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen zu errichten. Im Gegensatz zum bestehenden, denkmalgeschützten alten Teil des Botanischen Gartens, soll der neu gestaltete Bereich einer interaktiven Erholungsnutzung vorbehalten sein“, so Bürgermeister Reiner Breuer.

Angedacht sind unter anderem ein themenbezogener Spielplatz für Klein- und Schulkinder, offene Nutzbeete, eine „Wiese der Exoten“ mit fremdländischen Baumarten und ein Glashaus mit typischen Pflanzen aus den Partnerstädten der Stadt Neuss beziehungsweise den Regionen von der USA über Kleinasien bis Europa.