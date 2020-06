10.06.2020 - Kulturausschuss

Über den „Neuss Pass“ berät der Kulturausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 18. Juni 2020, 17 Uhr. Das Gremium tagt aufgrund der Corona-Pandemie im Foyer des Rheinischen Landestheaters auf der Oberstraße 95.

Weitere Themen auf der Tagesordnung sind der Niedergermanische Limes auf dem Weg zum UNESCO-Welterbe, die Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung der Stadtbibliothek und Mitteilungen der Verwaltung zur Förderung des Vereins Raum der Kulturen Neuss e.V. sowie die Auswirkung der Corona-Krise auf das städtische Kulturangebot. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Michael Ziege.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten besondere Regeln für den Besuch der städtischen Ausschüsse. So ist eine vorherige Anmeldung unter kulturamt@stadt.neuss.de erforderlich. Dabei müssen auch die persönlichen Kontaktdaten angegeben werden. Bei Betreten des Sitzungsraumes, auf dem Weg zum oder vom Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am Platz abgenommen werden darf. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.