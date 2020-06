10.06.2020 - Maskenspende der chinesischen Stadt Rui´an

Die chinesische Stadt Rui´an hat der Stadtverwaltung Neuss 7.200 Mund- und Nasenschutzmasken gespendet. Die Vorsitzenden der Deutsch-chinesischen Gesellschaft Neuss e.V., Ludger Baten und Guy Lin, übergaben die Masken jetzt im Imotex-Gebäude persönlich an Bürgermeister Reiner Breuer.

Breuer zeigte sich „dankbar und sehr erfreut über das Geschenk der Vertreter der Stadt Rui´an und der Deutsch-chinesischen Gesellschaft“ und kündigte an, dem designierten Bürgermeister Qing Xiao in einem persönlichen Schreiben für die Unterstützung zu danken.