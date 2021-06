10.06.2021 - Exkursion zum Kölner Rheinpark

Für die Exkursion der Volkshochschule Neuss zum Kölner Rheinpark am Donnerstag, 17. Juni 2021, sind noch wenige Plätze frei. Interessierte werden nach der gemeinsamen Anreise mit der Bahn aus Neuss vom ehemaligen Parkleiter Gerhard Böckmann in Empfang genommen, der die wechselvolle historische Entwicklung des Gartenjuwels mit Blick auf dem Dom erläutern wird. Tickets sind für 17,90 Euro erhältlich, in denen die ÖPNV-Kosten und die Führung enthalten ist. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter www.vhs-neuss.de möglich.

In seiner heute noch weitgehend erhaltenen Gestalt spiegelt der Park die Gartenarchitektur der 50er Jahre wider. Ein typischer niederrheinischer auenbetonter Landschaftscharakter prägt den Garten entlang der Uferpromenade. Dazu gehören mächtige Pappel- und Weidenreihen sowie großzügige von Süden nach Norden verlaufende Wiesen. Frei gehaltene Sichtachsen ermöglichen den Ausblick auf die linksrheinische Stadtsilhouette mit Dom und St. Kunibert. Zahlreiche Becken, fantasievolle Springbrunnen und Fontänen greifen das durch die Lage am Strom vorgegebene Thema "Wasser" auf und setzten es effektvoll in Szene. Diese Strukturelemente, die Detailgestaltung der Gartenbereiche, die Wegeführung, die Architektur der Gastronomiegebäude sowie die zahlreichen Skulpturen machen den Rheinpark zu einer der schönsten Schöpfungen der Gartenarchitektur in der Nachkriegszeit.

Im Bildarchiv finden Sie ein Foto dazu.

(Stand: 10.06.2021, Kro)

Bildunterzeile: Gerhard Böckmann, ehemaliger Leiter der Anlage, bei einer Führung durch den Kölner Rheinpark.