10.06.2024 - Bezirksausschuss V – Norf tagt

Über den barrierefreien Umbau der Endhaltestelle Ulmenallee berät der Bezirksausschuss V – Norf in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 13. Juni 2024. Zudem entscheidet das Gremium darüber an welchen Standorten im Bezirk sogenannte Dialog-Displays aufgestellt werden.

Beginn der Sitzung unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Michael Klinkicht ist um 17 Uhr im Rathaus Norf (Sitzungssaal 2), Vellbrüggener Straße 29-31. Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.