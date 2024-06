10.06.2024 - Kulturausschuss tagt am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch, 12. Juni 2024, findet die nächste Sitzung des Kulturausschusses der Stadt Neuss statt. Das Gremium entscheidet unter anderem darüber, welche Vorschläge für historische bedeutende Neusser Frauen im Rahmen des Projekts „FrauenOrte NRW“ an den Frauenrat NRW weitergegeben werden. Zudem berichtet die Stadtverwaltung zur Rückführung der Sammlung in das Clemens Sels Museum Neuss nach dem Starkregenereignis im Mai 2022.

Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal des Rathauses (E.260) und wird vom Ausschussvorsitzenden Michael Ziege geleitet. Die Ausschussunterlagen stehen im Bürgerinfoportal auf Neuss.de zur Verfügung.