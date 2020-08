10.08.2020 - 21. Literarischer Sommer – Zweite Lesung in Neuss

Die Stadtbibliothek Neuss lädt am Mittwoch, 12. August 2020, um 19.30 Uhr zur zweiten Lesung im Rahmen des diesjährigen Literarischen Sommers ein. Zu Gast ist die Autorin Ulla Lenze, die ihren aktuellen Roman „Der Empfänger“ vorstellt. Ausgehend von Briefen und der Biografie ihres Großonkels zeichnet Lenze die Geschichte des rheinländischen Auswanderers Josef Klein nach, der in New York kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ins Visier der Weltmächte gerät.

Vor dem Kriegseintritt der Amerikaner brodelt es in den Straßen New Yorks: Antisemitische und rassistische Gruppierungen eifern um die Sympathie der Massen, deutsche Nationalisten feiern Hitler als den Mann der Stunde. Der deutsche Auswanderer Josef Klein lebt davon relativ unberührt. Seine Welt sind die multikulturellen Straßen Harlems, seine große Leidenschaft ist das Amateurfunken. Josefs technische Fähigkeiten im Funkerbereich erregen die Aufmerksamkeit einflussreicher Männer, und noch ehe er das Geschehen richtig deuten kann, ist Josef bereits ein kleines Rädchen im Getriebe des Spionagenetzwerks der deutschen Abwehr. Josefs verhängnisvoller Weg führt ihn später zur Familie seines Bruders nach Neuss. Letztendlich wandert er nach Südamerika aus, wo ihn Jahre später eine Postsendung aus Neuss erreicht.

Ulla Lenze, 1973 in Mönchengladbach geboren, studierte Musik und Philosophie in Köln und veröffentlichte insgesamt vier Romane. Für ihre Arbeiten wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jürgen-Ponto-Preis für das beste Debüt 2003, dem Rolf-Dieter-Brinkmann-Förderpreis, dem Ernst-Willner-Preis beim Bachmann-Wettbewerb und dem diesjährigen Niederrheinischen Literaturpreis.

Tickets sind für zehn Euro (ermäßigt für acht Euro) plus Vorverkaufsgebühr erhältlich und können nur online unter www.literarischer-sommer.eu bestellt werden.