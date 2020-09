10.09.2020 - „Aktiv und kreativ in der Stadtbibliothek“

Nach einer coronabedingten Pause startet im September wieder die Veranstaltungsreihe „Aktiv und kreativ in der Stadtbibliothek“. Die erste Nachmittagslesung mit Rolf D. Lüpertz findet am Donnerstag, 17. September 2020, um 16 Uhr statt.

Lüpertz führt die Teilnehmenden anhand prägnanter Sehenswürdigkeiten durch die Neusser Stadtgeschichte. Untermalt mit viel Humor und zahlreichen Bildern stellt er seine in Versform Stadtführung vor. Unterstützt wird er von seiner Tochter Susanne Lüpertz, die den Bildvortrag musikalisch mit der Harfe begleiten wird.

Der Besuch der Veranstaltung ist nur mit vorheriger Anmeldung per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131-904242 möglich. Der Eintritt kostet sechs Euro, mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist der Eintritt kostenlos. Das gesamte Programm der Reihe „Aktiv und kreativ in der Stadtbibliothek“ findet man online unter www.stadtbibliothek-neuss.de.





(Stand:10.09.2020/Kro)