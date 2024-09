10.09.2024 - Bläserchorkonzert der Musikschule Neuss

Am Mittwoch, 25. September 2024, um 19.00 Uhr, lädt der Fachbereich Bläser der Musikschule der Stadt Neuss herzlich zu einem besonderen Bläserchorkonzert in die Aula der Janusz-Korczak-Gesamtschule ein. Die Veranstaltung findet am Platz am Niedertor 6 statt und verspricht ein abwechslungsreiches und attraktives Programm für Jung und Alt. Drei große Chöre aus Blasinstrumenten werden ihr Können unter Beweis stellen: Die Flöten, die Klarinetten, Oboen und Fagotte sowie die Blechblasinstrumente präsentieren ein vielfältiges Repertoire, das sowohl erfahrene Musiker*innen als auch talentierte Nachwuchskünstler*innen umfasst. Als krönenden Abschluss wird das Blasorchester „Wood ´n´ Brass“ die Zuhörer*innen mit mitreißenden Klängen begeistern. Der Eintritt zu diesem musikalischen Ereignis ist frei.