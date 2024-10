10.10.2024 - Empfang im Rathaus

Am heutigen Donnerstag, 10. Oktober 2024, empfing Bürgermeister Reiner Breuer Schüler*innen des Collège Perrot d’Ablancourt aus Châlons-en-Champagne, der französischen Partnerstadt von Neuss. Die Schüler*innen sind im Rahmen eines Austausches mit dem Nelly-Sachs-Gymnasium zu Gast in Neuss. Insgesamt versammelten sich etwa 72 Schüler*innen im Alter von zwölf bis 14, darunter 36 Schüler*innen aus Frankreich und vier Lehrkräfte im Ratssaal, um vom Bürgermeister persönlich begrüßt zu werden. Nach der Begrüßung und der Ansprache des Bürgermeisters stellten sowohl die Neusser als auch die französischen Schüler*innen dem Bürgermeister einige Fragen. Besonders interessiert waren die Jugendlichen an der Arbeit des Bürgermeisters und dem Neusser Bürger-Schützenfest. Zum Ende hielten die französischen Schüler*innen gemeinsam mit ihrer Lehrerin Laurianne Buache noch einen kleinen Vortrag auf Deutsch. „Dank der Deutsch-Französischen Freundschaft können wir Unglaubliches erleben“, berichtete eine Schülerin aus Châlons-en-Champagne. Im Anschluss erhielten die französischen Lehrkräfte Gastgeschenke, bevor die Veranstaltung mit Getränken und Unterhaltungen ausklang. Während des Aufenthalts erkundeten die Schüler*innen unter anderem die Neusser Innenstadt im Rahmen einer Stadtrallye und einer Stadtführung, verbrachten aber auch viel Zeit mit ihren Gastfamilien.

Die Partnerschaft zwischen dem Collège Perrot d‘Ablancourt und dem Nelly-Sachs-Gymnasium besteht schon seit 14 Jahren. Dabei liegt der Fokus jeweils auf dem Kennenlernen der anderen Kultur und der anderen Umgebung. Die Städtepartnerschaft zwischen Neuss und Châlons-en-Champagne besteht mittlerweile seit mehr als 50 Jahren und ist somit die langjährigste Städtepartnerschaft der Stadt Neuss. Bürgermeister Reiner Breuer betont, wie viel der Austausch zwischen Neuss und Châlons-en-Champagne wert ist und wie groß die Relevanz dieser Städtepartnerschaft ist.

