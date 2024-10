10.10.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im November

„Neuss liest“ 2024 John von Düffel

Bis zum 22. November 2024 haben alle literarisch Interessierten Gelegenheit, im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ das vielseitige schriftstellerische Werk von John von Düffel kennenzulernen. In insgesamt 20 öffentlichen Veranstaltungen stellen rund 50 Mitwirkende aus 32 kulturellen und sozialen Einrichtungen und Vereinen die einzelnen Werke vor und lesen Passagen daraus. Nähere Informationen zu „Neuss liest“ und den einzelnen Veranstaltungen gibt es auf der Website und in einem separaten Flyer, der in der Stadtbibliothek ausliegt. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Vorherige Anmeldungen sind erwünscht und über die Anmeldeformulare auf der Website möglich.

Facharbeitssprechstunden in der Stadtbibliothek

Wie auch in den Vorjahren unterstützt die Stadtbibliothek Schüler*innen der Oberstufe, die in der Zeit von November 2024 bis März 2025 eine Facharbeit schreiben. Sie bietet nicht nur Hilfe bei der allgemeinen Themen- und Materialsuche, sondern darüber hinaus eine individuell vereinbarte Sprechstunde an. Hier steht die konkrete Hilfe für eine themenspezifische Recherchestrategie sowie der Umgang mit den passenden Suchinstrumenten im Mittelpunkt. Ein Terminwunsch für eine „Facharbeitssprechstunde“ kann online über die Website angegeben werden. Voraussetzung ist ein gültiger Bibliotheksausweis, der bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres kostenfrei ausgestellt wird.

Das Novemberprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

5. November 2024: Das digitale Zeitschriftenangebot „PressReader“

Wer gerne mit Tablet, iPad oder Smartphone Zeitschriften und Zeitungen lesen möchte, kann bei der Veranstaltung am Dienstag, 5. November 2024, um 16 Uhr, in der Stadtbibliothek das Zeitschriftenportal „PressReader“ kennenlernen. Über „PressReader“ können alle Bibliothekskund*innen ein umfangreiches Angebot an nationalen und internationalen Tageszeitungen und Zeitschriften aus mehr als 100 Ländern in 60 Sprachen kostenfrei lesen. Teilnehmende, die noch keinen Bibliotheksausweis besitzen, erhalten anschließend für drei Monate einen kostenfreien Schnupperausweis, um „PressReader“ direkt nutzen zu können. Die Veranstaltung bietet die Stadtbibliothek in Kooperation mit der VHS an. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung erfolgt über die Website der VHS.

5. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „KL Gespräch über die Unsterblichkeit“ – Abendlesung

In einer Abendlesung stellen Helga Peppekus und Peter Dieter Schnitzler von „Heimatfreunde e.V.“ am Dienstag, 5. November 2024, um 18 Uhr in der Stadtbibliothek im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ den Band „KL Gespräch über die Unsterblichkeit“ von John von Düffel vor. In dem Buch fährt ein namenloser Erzähler nach Paris, um mit Karl Lagerfeld (KL) über Schein und Sein, über den Tod und das Leben als Bild gewordene Instanz zu sprechen. Doch KL ist ein eigensinniger und launischer Gesprächspartner. Das Gespräch ist mit zahlreichen Reglementierungen und Auflagen verbunden. Und entwickelt sich schließlich in eine ganz unerwartete Richtung. Nähere Informationen und Anmeldung über die Website.

6. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Zeit des Verschwindens“- Kunst und Kuchen special

Die Museumsdirektorin Dr. Uta Husmeier-Schirlitz stellt in der Reihe „Kunst und Kuchen special“ am Mittwoch, 6. November 2024, um 15.30 Uhr im „Clemens Sels Museum Neuss“ im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ das Buch „Die Zeit des Verschwindens“ vor. Darin beschreibt John von Düffel in zwei nicht zusammenhängenden Erzählsträngen die Lebensgeschichten zweier Menschen, die vom Zustand ihrer Verlassenheit berichten. Nähere Informationen und Anmeldung direkt über die Website des „Clemens Sels Museums“.

7. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: Geschichten von John von Düffel

Im Haus der Diakonie präsentiert Ingrid Immisch vom „Lotsenpunkt Furth-Mitte“ am Donnerstag, 7. November 2024, um 14.30 Uhr Geschichten von John von Düffel und liest einige Passagen. Der Eintritt ist frei. Informationen und Anmeldung über die Website.

7. November 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Im Herbstwald“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 7. November 2024, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek in der Geschichte „Im Herbstwald“ von Daniela Kulot erleben, wie sich der Wald im Herbst in ein prächtiges Farbenmeer verwandelt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.

7. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Der brennende See“ – Abendlesung

Stefanie Bednarzyk und Robert Wilmers von der „neuss agenda 21 e. V.“ stellen am Donnerstag, 7. November 2024, um 18 Uhr im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ das Buch „Der brennende See“ von John von Düffel in der Stadtbibliothek vor, lesen einige Passagen und stellen einen Bezug zu ihrem Engagement her. Die „neuss agenda 21 e. V.“ ist an dem Abend ebenfalls mit einem Infostand vor Ort. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

8. November 2024: Das ist „MachBar“: Offener Makerspace

Am Freitag, 8. November 2024, öffnet die Stadtbibliothek um 15 Uhr ihren Kreativraum, damit Kinder ab zehn Jahren mit ihren Familien im Makerspace ihrem Forscher- und Entdeckerdrang nachgehen sowie Geräte und Materialien kennenlernen können. Neben Robotern, Mikroskopen und Nähmaschinen können die Teilnehmer*innen an diesem Nachmittag Naturwissenschaften mit augmented reality entdecken und spannende Experimente erleben. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

8. November 2024: BuchTiger – Vorlesespaß mit Apps: „Mama, ich kann nicht schlafen“

Beim „BuchTiger – Vorlesespaß mit App“ am Freitag, 8. November 2024, erfahren Kinder zwischen vier und sechs Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek, wie die verschiedenen Tiere schlafen und können selber probieren, ob auch sie, wie die Störche, auf einem Bein stehend einschlafen können. Vorgelesen wird das Buch „Mama, ich kann nicht schlafen“ von Brigitte Raab und Manuela Otten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da allerdings die Zahl der teilnehmenden Kinder begrenzt ist, wird um Voranmeldung über die Website gebeten.

9. November 2024: NähBar im Makerspace

Unter Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 9. November 2024, ab 10 Uhr, mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus alten Stoffresten, einem ausgedienten Hemd, Kleid oder einem anderen Lieblingsstück noch ein Partygeschenk, eine neue Einkaufstasche oder ein Kissen gezaubert werden. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab acht Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden. Weitere Nähutensilien sind ebenfalls willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt; der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund begrenzter Plätze im Raum ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.

9. November 2024: ProgrammierBar im Makerspace

Jugendliche ab zehn Jahren werden sich am Samstag, 9. November 2024, in der „ProgrammierBar“ im Makerspace der Stadtbibliothek unter Anleitung von Jörg Schmitz mit den Themen Programmierung und IT-Technologien befassen und ihr Wissen über die Zusammenhänge von Bits und Bytes erweitern. Dazu gehören zum Beispiel die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“, der Mikrocontroller „Arduino“ und der Einplatinencomputer „Raspberry Pi“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

11. November 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 11. November 2024, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

13. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Das Wenige und das Wesentliche“ – Kaffeepausenlesung

Im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ stellt Gabriele Strahl für das „Familienforum Edith Stein“ in einer Kaffeepausenlesung am Mittwoch, 13. November 2024, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek das Buch „Das Wenige und das Wesentliche“ vor. In der ungewöhnlichen literarischen Form eines „Stundenbuchs“ stellt der Schriftsteller die Frage nach dem richtigen Leben in unserer Zeit. Bildhafte Beschreibungen, meditative Texte, Gedanken und Aphorismen regen zum Nachdenken über Achtsamkeit sowie das Leben im Allgemeinen an. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

14. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Houwelandt“ – Kaffeepausenlesung

Für den „Deutsch-Französischen Kulturkreis Neuss e.V.“ stellt Annette Lohkamp im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ in einer Kaffeepausenlesung am Donnerstag, 14. November 2024, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek den Roman „Houwelandt“ von John von Düffel vor. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

15. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: Geschichten von John von Düffel

Gabriele Strahl stellt im Pfarrheim St. Cyriakus am Freitag, 15. November 2024, um 13 Uhr für den „Lotsenpunkt Grimlinghausen-Uedesheim“ und den „Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Neuss“ (SkF) im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ Geschichten von John von Düffel vor und liest einige Passagen. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

15. November 2024: Neuss liest“ John von Düffel: „Die Wütenden und die Schuldigen“

Im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ stellt Carina Kuhn mit einem Team des „Sozialpsychiatrischen Zentrums“ am Freitag, 15. November 2024, um 16 Uhr im „Hofcafé“ der Diakonie das Buch „Die Wütenden und die Schuldigen“ von John von Düffel vor. Der Eintritt ist frei. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

15. November 2024: VorlesBar – Geschichten mit dem Kamishibai erzählt

In Kooperation mit dem „Familienforum Edith Stein“ findet am bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 15. November 2024, um 16 Uhr die VorlesBar statt. Zu der Geschichte „Das kleine Gespenst – Tohuwabohu auf Burg Eulenstein“ sind Familien mit Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren eingeladen. Die Geschichte wird mithilfe des Kamishibai-Bilderrahmens vorgelesen und gezeigt und anschließend gemeinsam gebastelt. Die Veranstaltung wird im Familienforum Edith Stein kostenfrei angeboten. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

15. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Erfolg ist kein Lotteriegewinn, Erfolg verpflichtet“ – Abendlesung

Der Literaturkreis der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Andreas Norf stellt am Freitag, 15. November 2024, um 18 Uhr im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ im Pfarrsaal St. Andreas einige Werke des renommierten Autors John von Düffel vor. Christa Brinckmann, Petra Gleibs, Sabine Jungbluth und Angelika Koblitz-Tanke lesen dazu einige Passagen. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

19. November 2024: Sprechstunde für die „Digitalen Angebote“ der Stadtbibliothek

Im Rahmen einer Sprechstunde am Dienstag, 19. November 2024, werden die digitalen Angebote in der Stadtbibliothek um 16 Uhr vorgestellt, Hinweise zur Nutzung dieser Plattformen gegeben und Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Teilnahme kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

19. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Hotel Angst“ – Kaffeepausenlesung

Die stellvertretende Direktorin der Volkshochschule Ursel Hebben stellt im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Dienstag, 19. November 2024, in einer Kaffeepausenlesung um 16 Uhr in der Stadtbibliothek das Buch „Hotel Angst“ von John von Düffel vor. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

20. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Was am Ende wichtig ist“ – Kaffeepausenlesung

Im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ stellt ein Team des ambulanten Hospizdienstes der Diakonie am Mittwoch, 20. November 2024, um 16 Uhr in einer Kaffeepausenlesung in der Stadtbibliothek Texte von John von Düffel vor, die sich mit Fragen von Menschen am Ende ihres Lebens beschäftigen. Der Eintritt ist frei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

20. November 2024 Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 20. November 2024, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, an diesem Nachmittag vorzulesen und mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

21. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Beste Jahre“

Für den „Lotsenpunkt Norf“ stellen Anita Wermeister, Martina Günther und Manfred Hemmersbach im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Donnerstag, 21. November 2024, um 10 Uhr in der AWO Neuss Begegnungsstätte das Buch „Beste Jahre“ von John von Düffel vor. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung wird über die Website gebeten.

22. November 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Wovon ich schreibe“ – Kaffeepausenlesung

Die neue Intendantin des Rheinischen Landestheaters, Marie Johannsen, stellt in einer Kaffeepausenlesung zum Abschluss des Lesefestes „Neuss liest“ am Freitag, 22. November 2024, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek den Essayband „Wovon ich schreibe“ vor. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

25. November 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 25. November 2024, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

26. November 2024: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 26. November 2024, in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

26. November 2024: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 26. November 2024, ab 14.15 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

26. November 2024: Werkstatt „Facharbeit“

Für diejenigen, die sich frühzeitig auf ihre Facharbeit vorbereiten möchten, bietet die Stadtbibliothek am Dienstag, 26. November 2024, um 16 Uhr eine Werkstatt „Facharbeit“ an. Im Mittelpunkt dieses Serviceangebotes steht die Vermittlung von allgemeinen Informationen zur Literaturrecherche sowie über Suchstrategien und Arbeitsmethoden und zum wissenschaftlichen Schreiben. Unterstützt wird die offene Werkstatt durch den Deutschlehrer Willibert Kempen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek ist erforderlich.

26. November 2024: Aktiv & kreativ: Der Kranich – Überflieger im Rhein-Kreis Neuss

Am Dienstag, 26. November 2024, gibt es um 18 Uhr in der Stadtbibliothek einen weiteren Beitrag aus der Veranstaltungsreihe „Vogelbeobachtung – ein spannendes Naturerlebnis mit Geschichten sowie Hör- und Bildbeispielen“. Diese Kooperationsveranstaltung wird gemeinsam mit der Ortsgruppe Neuss des „NABU e.V.“ und des Fördervereins „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ durchgeführt und stellt jeweils eine Vogelart in den Mittelpunkt der Veranstaltung. An diesem Abend wird „Der Kranich – Überflieger im Rhein-Kreis Neuss“ vorgestellt. Die Hobby-Ornithologin Karin Ahlert stellt diesen Vogel mit Bildern aus dem natürlichen Umfeld, einigen Hörbeispielen und interessanten Informationen vor. Brigitte Schmitz-Kallen trägt literarische Beispiele über den Kranich vor und zeigt, wie Kraniche mit Origami gefaltet werden. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

27. November 2024: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 27. November 2024, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

28. November 2024: Death Café

Sich ungezwungen bei Kaffee, Tee und Gebäck in Gesprächen über den Tod mit ihm vertraut(er) machen, die eigene Sterblichkeit annehmen und vielleicht sogar in das eigene Leben einladen, das können Interessierte in einem „Death Café“ am Donnerstag, 28. November 2024, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek. Die Augustinus Hospizarbeit ist auf dem Neusser Stadtgebiet Initiatorin für die aus der Schweiz stammende internationale „Death Café“-Bewegung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist erwünscht. Nähere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung über die Website.

Ausstellungen im November

Eine Ausstellung im Erdgeschoss der Stadtbibliothek bietet bis zum 15. November 2024 Einblicke in Leben und Werk des 2024 im Mittelpunkt des Lesefestes „Neuss liest“ stehenden Autors, Philosophen und Dramaturgen John von Düffel.

Mit der Karikaturenausstellung „Wenn der Tod dich anlacht“ laden die Stadtbibliothek und der ambulante Hospizdienst der Diakonie zum Nachdenken ein. Die Wanderausstellung wurde vom Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege und der HAGE e. V., Arbeitsbereich KASA zur Verfügung gestellt und ist zugespitzt, überzeichnet, humoristisch. Begleitend dazu werden Medien zum Thema Sterben, Tod und Trauer im Erdgeschoss ausgestellt.

Zum Tag der Erfinder am 9. November 2024 werden im ersten Obergeschoss Bücher zum Thema „Forschen – Basteln – Tüfteln“ präsentiert.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden die Bücher zum 80. Geburtstag des niederländischen Schriftstellers Maarten ‘t Hart gezeigt.

Zum Weltmännertag am 19. November 2024 werden im Regal „Aus aktuellem Anlass“ Bücher ausgestellt, in denen Männer die Hauptrolle spielen.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv (Bild 1: John von Düffel © Birte Filmer | Bild 2: Karin Ahlert und Brigitte Schmitz-Kallen © Karin Ahlert).