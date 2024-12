10.12.2024 - Gang durch den Advent im RLT

Alle Jahre wieder laden das Rheinische Landestheater Neuss (RLT) und die Musikschule der Stadt Neuss mit ihren Fördervereinen beim „Gang durch den Advent“ zum musikalisch-literarischen Hochgenuss in das Rheinische-Landestheater in Neuss. Das familienfreundliche Format sorgt am Sonntag, 15. Dezember 2024, 11 Uhr garantiert für die richtige Kalibrierung des Weihnachtsbarometers. Ob Weihnachtsfan oder Festtagsmuffel, zwischen Neuem und Altbekanntem wird gewandelt zwischen wilder Vorfreude und weihnachtlicher Besinnung. Eingeladen wird zum geselligen Beisammensein in wohliger Atmosphäre.. In der intimen Atmosphäre des Studios erklingt wieder die besondere Mischung aus heiter besinnlichen Texten, die vom Schauspielteam des Landestheaters dargeboten werden und kammermusikalisch-jazzigen Tönen der Musikschule mit Phil´s Flying Axes und Wood´n Brass. Platzkartenreservierung über die Theaterkasse des RLT. Der Eintritt ist frei.