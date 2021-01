11.01.2021 - Bestell- und Abholservice

Auf Grundlage der neuen Corona-Schutzverordnung, die seit Montag, 11. Januar 2021, bis Ende des Monats gültig ist, bleibt die Stadtbibliothek den ganzen Januar über weiterhin geschlossen. Ab Dienstag, 12. Januar 2021, bietet sie jedoch einen Bestell- und Abholservice an. Dann können im Online-Katalog (https://webopac.itk-rheinland.de/aDISWeb/app?service=direct/0/Home/%24DirectLink&sp=S127.0.0.1:23022) der Bibliothek ausleihbare Medien reserviert werden.

Die Abholung ist kontaktfrei im Vorraum der Stadtbibliothek dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags zwischen 10 und 14 Uhr möglich. Gleichzeitig können bis zu zehn Medien reserviert werden. Das Bibliotheksteam meldet sich bei den Kundinnen und Kunden, informiert sie, sobald die Abholung möglich ist und weist ihnen einen Abholtag zu. Wenn dieser Tag nicht passt, kann telefonisch ein anderer Tag vereinbart werden. Auch der Leihverkehr steht wieder zur Verfügung; die Medien können auf individuelle Terminvereinbarung im Vorraum der Bibliothek abgeholt werden.

Die Außenrückgabe steht rund um die Uhr zur Verfügung. Die zurzeit ausgeliehenen Medien werden automatisch bis Dienstag, 9. Februar 2021, verlängert, sodass keine Versäumnisgebühren anfallen. Alle Bibliotheksausweise werden automatisch um 28 Tage verlängert.

Alle digitalen Services stehen weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung. Für die Nutzung wird ein gültiger Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek Neuss benötigt. Die kostenfreie Anmeldung zu den digitalen Services ist bis Dienstag, 9. Februar 2021, unter folgenden Link möglich: https://stadtbibliothek-neuss.de/anmeldung-fuer-die-onleihe/. Dieser ermöglicht den Zugang zu allen digitalen Services, welche bequem von zuhause aus genutzt werden können - rund um die Uhr und ohne zusätzliche Gebühren: Hierzu zählt zum Beispiel die virtuelle Zweigstelle „Onleihe“ mit weit über 20.000 eBooks, eAudios und eZeitschriften. Mit „Rosetta Stone“ steht ein Sprachlernportal zum Erlernen von mehr als 30 Fremdsprachen zur Verfügung. Der „PressReader“ hingegen ermöglicht den Zugriff auf über 5.000 nationale und internationale Zeitungen und Zeitschriften aus 100 Ländern in 60 Sprachen. Auch die Nachschlagewerke „Encyclopedia Britannica“, „Munzinger“ (Länder- und Personensuche) können uneingeschränkt von zuhause aus genutzt werden. Weitere Informationen zu den digitalen Services stehen über die Homepage https://stadtbibliothek-neuss.de/lernen/fernleihe-und-datenbanken/ zur Verfügung.

Telefonisch erreichbar ist die Stadtbibliothek dienstags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr unter 02131/904242 und per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de.





(Stand:11.01.2021, Stgl)