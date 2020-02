11.02.2020 - Väterzeit - Robozeit in der Stadtbibliothek

... dreht alles um das Thema Roboter. Alle Väter und ihre Kinder zwischen vier und acht Jahren sind um 10.30 Uhr in die Stadtbibliothek Neuss zum gemeinsamen Spielen, Basteln und Geschichten hören eingeladen. Die Teilnehmenden lernen verschiedene Arten von Robotern kennen und bekommen einen ersten Einblick in das Programmieren.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine vorherige Anmeldung per E-Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder per WhatsApp an 0173/4324279 ist erforderlich. Pro Kind wird eine Bastelpauschale in Höhe von 1,50 Euro erhoben.