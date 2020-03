Der Bezirksausschuss Rosellen berät in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 18. März 2020, 17 Uhr, über die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neuss. Das Gremium tagt unter Leitung des Vorsitzenden Herbert Hilgers im Mehrzweckraum der Grundschule in Allerheiligen. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zur Schnellbuslinie Neusser Süden und dem Lotsenpunkt Allerheiligen.