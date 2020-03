11.03.2020 - Kunterbunte Führungen

Das Clemens Sels Museum Neuss rückt seine umfangreiche Sammlung an den kommenden beiden Sonntagen auf farbenfrohe Weise in den Mittelpunkt. Jeweils um 11.30 Uhr wird am 15. März (Blau) und 22. März 2020 (Gelb) eine der Grundfarbe näher beleuchtet.

Farbe ist eine elementare Sinneserfahrung, eine Welt ohne Farben ist undenkbar. Gemeinsam mit den Kunstvermittlerinnen und -vermittlern werden anhand ausgesuchter Werke vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert die einzelnen Grundfarben Rot, Blau und Gelb beleuchtet. Die Besucherinnen und Besucher erfahren Interessantes und Wissenswertes über die Farbensymbolik im Laufe der Jahrhunderte. Denn nicht nur in der Kunst wurden den Farben schon immer eine große Bedeutung zugeordnet.

Die Teilnahmegebühr für die 45-minütige Führung beträgt drei Euro zuzüglich des Eintritts. Weitere Informationen sind dienstags bis samstags von 11 bis 17 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich.