11.04.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im Mai

Das Maiprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:

2. Mai 2024: Aktiv & kreativ: „Her mit dem bunten Leben“

Die Neusser Autorin, Journalistin und Gesundheitswissenschaftlerin Jutta Oster stellt am Donnerstag, 2. Mai 2024, ihr neues Buch „Her mit dem bunten Leben“ in der Stadtbibliothek vor. In der Anleitung zum Glücklichsein gibt sie alltagstaugliche Tipps und Impulse, um dem eigenen Glück auf die Sprünge zu helfen. Der persönliche Ratgeber für Resilienz und gute Gefühle bietet eine Fülle an informativem Hintergrundwissen, Fallbeispielen, Listen und vielem mehr. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, mit gültigem Bibliotheksausweis ist er frei. Um eine Anmeldung über die Website wird gebeten.

3. Mai 2024: Das ist „MachBar“: offener Makerspace!

Im Kreativraum der Stadtbibliothek können Kinder ab acht Jahren mit ihren Familien am Freitag, 3. Mai 2024, um 15 Uhr in der „MachBar“ Geräte des Makerspace kennenlernen und ausprobieren, tüfteln, programmieren sowie virtuelle Welten entdecken oder kreativ werden. Zur Verfügung stehen 3D-Drucker, Lernroboter, Materialien für den Umwelt- und Naturschutz sowie Mikroskope, Nähmaschinen und Gaming-Angebote. Zusätzlich können an diesem Tag fantasiereiche Windräder für die Pfingsttage gebastelt werden. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden“ statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung wird über die Website gebeten.

4. Mai 2024: Star Wars Reads Day

Zum diesjährigen Star Wars Day am Samstag, 4. Mai 2024, kommt eine weit entfernte Galaxis in die Stadtbibliothek. Ab 11 Uhr können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mit ihren Familien selbst zum Jedi oder Sturmtruppler werden. Es werden eigene Lichtschwerter und Schrottdroiden gebaut und die Teilnehmer*innen können eine echte Jedi-Ausbildung mit einem Lichtschwert-Training absolvieren. Eigene Kostüme dürfen gerne getragen werden. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung über die Website ist erforderlich.

13. Mai 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 13. Mai 2024, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

14. Mai 2024: Das digitale Zeitschriftenangebot „PressReader“

Die in Kooperation mit der VHS angebotene Einführung in das digitale Zeitschriftenangebot „PressReader“ am Dienstag, 14. Mai 2024, ist ausgebucht. Das nächste Schulungsangebot findet am Dienstag, 5. November, um 15.30 Uhr statt.

14. Mai 2024: Aktiv & kreativ: „Keine gute Geschichte“

Am Dienstag, 14. Mai 2024, ist die Autorin Lisa Roy in der Stadtbibliothek zu Gast. In ihrem mehrfach ausgezeichneten Debütroman erzählt sie die Geschichte der Social-Media-Managerin Arielle Freytag, die durch einen Anruf aus ihrer Heimatstadt Essen-Katernberg von der Vergangenheit eingeholt wird. Zwei Mädchen werden vermisst und Arielle erinnert sich an das Verschwinden ihrer eigenen Mutter vor vierundzwanzig Jahren. Die Lesung beginnt um 18 Uhr in der Stadtbibliothek. Im Rahmen des Förderprogramms „Werkproben“ wird die Veranstaltung vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.



15. Mai 2024: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 15. Mai 2024, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und an diesem Nachmittag mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

17. Mai 2024: BuchTiger – Vorlesespaß mit Apps

Am Freitag, 17. Mai, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek beim BuchTiger die Schlümpfe zu einem Picknick mit Wetterchaos begleiten. Bei dieser Veranstaltung wird die Geschichte „Die Wetter-Schlumpf-Maschine“ mithilfe der App Tigerbooks vorgelesen, bei der die Kinder die Geschichte anhand von Animationen zum Leben erwecken können. Der Eintritt ist kostenfrei, die Plätze sind jedoch begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.

18. Mai 2024: NähBar im Makerspace

Unter Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 18. Mai 2024, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus alten Stoffresten, einem ausgedienten Hemd, Kleid oder einem anderen Lieblingsstück noch ein Partygeschenk, eine neue Einkaufstasche oder ein Kissen gezaubert werden. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab acht Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden, weitere Nähutensilien sind ebenfalls willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt; der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund begrenzter Plätze im Raum ist eine Anmeldung über die Website erforderlich.

18. Mai 2024: ProgrammierBar im Makerspace

Jugendliche ab zehn Jahren werden sich am Samstag, 18. Mai, in der „ProgrammierBar“ im Makerspace der Stadtbibliothek unter Anleitung von Jörg Schmitz mit den Themen Programmierung und IT-Technologien befassen. Dazu gehören zum Beispiel die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“, der Mikrocontroller „Arduino“ und der Einplatinencomputer „Raspberry Pi“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

22. Mai 2024: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 22. Mai, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

23. Mai 2024 Bilderbuchkino „Lesebär“

Im Bilderbuchkino „Lesebär“ können Kindern im Alter von zwei bis fünf Jahren am Donnerstag, 23. Mai 2024, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek verfolgen, wie Bär seinem besten Freund einen Brief schreibt. Vorgelesen wird die Geschichte „Post für dich“ von Sophie Schoenwald und Anita Schmidt. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden sich auf der Website.

27. Mai 2024: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 27. Mai 2024, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

28. Mai 2024: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 28. Mai 2024, in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

28. Mai 2024: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 28. Mai 2024, ab 14.15 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

28. Mai 2024: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene können im Workshop am Dienstag, 28. Mai 2024, um 16 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ im Makerspace der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open Source Slicer Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker vor Ort in der Stadtbibliothek buchen und nutzen. Ein gültiger Bibliotheksausweis wird vorausgesetzt. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

Ausstellungen im Mai

Anlässlich des Star Wars Day am 4. Mai werden im Erdgeschoss der Stadtbibliothek Medien zur Star Wars Welt ausgestellt. Im ersten Obergeschoss der Stadtbibliothek werden Bücher unter dem Motto „Himmelskörper und die Weiten des Alls“ präsentiert.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden zum 70. Geburtstag von Eva Demski Werke der deutschen Schriftstellerin ausgestellt. Außerdem werden Bücher des deutschen Schriftstellers und Juristen Ferdinand von Schirach präsentiert, der im Mai seinen 60. Geburtstag feiert. Passend zum Star Wars Day im Mai werden Werke über den amerikanischen Produzenten und Drehbuchautoren der Star Wars Reihe, George Lucas, ausgestellt, der im Mai 80 Jahre alt wird.

Im Regal „Aus aktuellem Anlass“ im zweiten Obergeschoss werden zum Weltlachtag am 5. Mai Bücher zum Motto „Comedy und Gute-Laune“ gezeigt.

Fotos für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild 1: Die Neusser Autorin Jutta Oster gibt in der Stadtbibliothek eine Anleitung zum Glücklichsein; Foto: Sabrina Weniger | Bild 2: Die Kölner Autorin Lisa Roy stellt in der Stadtbibliothek ihren Debütroman „Keine gute Geschichte“ vor; Foto: Heike Steinweg)