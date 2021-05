11.05.2021 - Finanzausschuss

In der kommenden Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 18. Mai 2021, 17 Uhr, wird der stellvertretende Schriftführer des Ausschusses bestellt. Weitere Themen sind Mitteilungen der Verwaltung zur aktuellen Haushaltslage, zum Haushalt 2022 inklusive einem Bericht zu notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen sowie Berichte der Hilfen zur Erziehung und Fallbeispielen stationärer Hilfen zur Erziehung. Die Sitzung leitet der Ausschussvorsitzende Thomas Kracke.

Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Sitzung in Form eines Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten per E-Mail an sandra.reipen@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen zum Finanzausschuss können im Ratsinformationssystem unter www.neuss.de eingesehen werden.



(Stand: 11.05.2021, Kro)