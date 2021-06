11.06.2021 - Jugendhilfeausschuss

Über den Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung berät der Jugendhilfeausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 17. Juni 2021, 17 Uhr. Weitere Themen sind die Randzeitenbetreuung in Kindertageseinrichtungen, die Weiterentwicklung von Qualitätsstandards bei Spielplätzen und die Erweiterung von Familienzentren. Die Sitzung findet als Hybrid-Veranstaltung zwischen Präsenz- und Videositzung im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2, statt. Interessierte, die an der Sitzung teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an natalie.schoofs@stadt.neuss.de melden. Alle Unterlagen zur Sitzung sind im Ratsinformationssystem verfügbar.

(Stand: 11.06.2021/Spa)