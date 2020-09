11.09.2020 - Schreibwerkstatt „Superheldinnen und Alltagshelden“ in der Stadtbibliothek Neuss

Interessierte von zehn bis 14 Jahren können an den fünf Terminen selbstständig oder gemeinsam mit dem Autor Hauptfiguren für eine Geschichte entwickeln und überlegen, ob diese Superkräfte haben, ein dunkles Geheimnis besitzen oder vor einem riesigen Problem stehen.

Die Schreibwerkstatt mit dem Motto „Superheldinnen und Alltagshelden“ startet am Freitag, 18. September 2020, um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10. Der Autor, Tobias Steinfeld, leitet regelmäßig Schreibwerkstätten. Sein Romandebüt „Scheiße bauen: sehr gut“ wurde unter anderem mit dem Mannheimer Feuergriffel-Stipendium ausgezeichnet.

Alle Termine im Überblick:

Freitag, 18. September, 15 Uhr

Samstag, 26. September, 10 Uhr

Freitag, 2. Oktober, 15 Uhr

Samstag, 10. Oktober, 10 Uhr

Montag, 12. Oktober, 10 Uhr

Eine verbindliche Anmeldung ist bis Mittwoch, 16. September 2020, per Mail an bibliothek@stadt.neuss.de oder telefonisch unter 02131 90-4242 erforderlich. Der Kostenbeitrag pro Person beträgt 25 Euro und ist in der Stadtbibliothek vor Beginn der Schreibwerkstatt zu entrichten. Gefördert wird die Schreibwerkstatt von dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen von SchreibLand NRW, einer Initiative des Literaturbüros NRW und des Verbandes der Bibliotheken NRW.

(Stand: 11.09.20/Bu)