12.02.2020 - Öffnungszeiten der Stadtverwaltung an Karneval

... geänderte Öffnungszeiten: Am Altweiberdonnerstag, 20. Februar 2020, sind das Rathaus und die Außenstellen der Stadtverwaltung nur von acht bis zwölf Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag, 21. und 22. Februar, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Kappessonntag und Rosenmontag, 23. und 24. Februar, bleibt die Stadtverwaltung ganztägig geschlossen. Diese Regelungen gelten auch für die Volkshochschule und die Musikschule der Stadt Neuss.

Die Stadtbibliothek Neuss hat an Altweiber gesondert von 10.15 bis 12 Uhr geöffnet. Das Bürgeramt der Stadt Neuss öffnet an Altweiber ebenfalls um acht Uhr und schließt um zwölf Uhr, ist freitags und samstags aber regulär geöffnet. Die Außenstelle in Norf öffnet donnerstags von acht Uhr bis 11.30 Uhr und freitags von acht bis zwölf Uhr. Die Außenstelle in Holzheim hat donnerstags von 8.30 bis 10.30 Uhr geöffnet und bleibt freitags geschlossen. Für die Außenstellen und das Bürgeramt ist über die Karnevalstage ein zuvor vereinbarter Onlinetermin im Serviceportal unter www.serviceportal-neuss.de erforderlich. Ein Tageskontingent wird täglich etwa eine viertel Stunde vor Beginn der eigentlichen Öffnungszeit zur Verfügung gestellt.

Ab Dienstag, 25. Februar 2020, sind alle Ämter der Stadtverwaltung wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.