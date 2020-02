12.02.2020 - Öffnungszeiten und Tarife der Parkhäuser an Karneval

... „Niedertor“ an der Adolf-Flecken-Straße, „Tranktor“ am Europadamm/Hessenstraße sowie „Rheintor“ an der Rheinstraße werden während des Karnevalsumzuges am Kappessonntag und am Rosenmontag, 23. und 24. Februar 2020, durchgehend geöffnet sein. Die „Rathausgarage“ an der Michaelstraße ist jeweils von 7 bis 2 Uhr geöffnet.

Die Verkehrsregelung wird durch die Polizei erfolgen, so dass die Parkhäuser „Rheintor“ und „Tranktor“ durchgängig angefahren werden können. Die Anfahrt zu den Parkhäusern "Niedertor" und "Rathausgarage" wird aufgrund der Absperrungen während des Umzuges am Sonntag beeinträchtigt sein.

Am Kappessonntag gilt zudem in allen vier Parkhäusern ein einheitlicher

Pauschaltarif von drei Euro, der in allen vier Parkhäusern im Voraus am Kassenautomaten bezahlt werden kann.