12.02.2021 - Bauausschuss tagt

Über den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle „Norf Brücke“ berät der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 18. Februar 2021, um 17 Uhr per Zoom-Meeting. Außerdem auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Wirtschaftsplan für das Tiefbaumanagement 2021, die Straßenwiederherstellung An der Obererft nach Kanalbau und die Realisierung einer weiteren Stichstraße sowie zur Errichtung von Lärmschutzanlagen in Neuss-Holzheim, Kreitzer Straße.

Da die epidemische Lage derzeit keine Präsenzsitzungen erlaubt, finden Ausschüsse in Form von Zoom-Video-Meetings statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich unter Angabe ihrer Kontaktdaten bei Ralf Beckers per E-Mail an ralf.beckers@stadt.neuss.de anzumelden. Sie erhalten dann einen Link, um die Sitzung über Zoom verfolgen zu können. Die Sitzungsunterlagen können Sie im Ratsinformationssystem online unter www.neuss.de einsehen.

(Stand 12.02.2021/Stgl)