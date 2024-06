12.06.2024 - „Kultur für Kinder“ - Pettersson zeltet im Rheinischen Landestheater

Das Wittener Kinder- und Jugendtheater zeigt am Sonntag, 16. Juni 2024, um 11 Uhr und um 14 Uhr ein Theaterstück für Kinder ab vier Jahren.

Findus, der Kater vom alten Pettersson, hat noch nie in einem Zelt geschlafen. Selbstverständlich will er endlich mal ausprobieren, wie das ist. Und weil der alte Pettersson auch gerade etwas ausprobieren möchte, nämlich seine selbsterfundene Flitzebogenwurfangel, beschließen die beiden, einen Ausflug ins Fjäll zu unternehmen. Da können sie ein bisschen wandern, ein bisschen Barsche angeln und ein bisschen zelten. Aber daraus wird nichts, denn es kommt alles ganz anders ... und das nur wegen der blöden Hühner, die partout auch mal ausprobieren wollen, wie es ist, in einem Zelt zu schlafen.

Die Theaterreihe „Kultur für Kinder“ ist eine Kooperation zwischen dem Kulturamt der Stadt Neuss und dem Rheinischen Landestheater Neuss.

Tickets sind im Vorverkauf online unter kulturamt-neuss.de, bei der Tourist Information Neuss, bei Platten Schmidt, dem Rheinischen Landestheater oder telefonisch unter 02131 526 99 99 9 erhältlich. Kurzentschlossene können jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorstellungen Resttickets an der Tageskasse erhalten.

Weitere Informationen zu den Kulturangeboten für Kinder des Kulturamtes der Stadt Neuss unter kulturamt-neuss.de/kindertheater/



