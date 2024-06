12.06.2024 - Stadtwerke Neuss in „schwarz-rot-gold“

Die Fußball-Europameisterschaft kann kommen! Pünktlich zum EM-Start am Freitag mit dem Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland werden die Stadtwerke Neuss alle ihre Busse geflaggt haben. Die Mitarbeitenden der Bus-Werkstatt bringen derzeit an allen 89 Fahrzeugen „Schwarz-Rot-Goldene“-Fähnchen an.

„Es liegt zwar schon 10 Jahre zurück. Aber 2014 bei der WM in Brasilien waren es vielleicht auch unsere beflaggten Stadtwerke-Busse, die der deutschen Mannschaft Glück gebracht und sie zum seitdem letzten Titel geführt hat,“ erläutert Stadtwerke-Kommunikationsleiter Jürgen Scheer die erneute Aktion. „Es wäre schön, wenn es dieses Jahr wieder funktioniert“, so Scheer weiter.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Markus Strehl (li.) unterstützt die Werkstatt-Mitarbeitenden bei der Beflaggung © Stadtwerke Neuss)