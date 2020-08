12.08.2020 - Finanzausschuss

Der Finanzausschuss beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung mit den Umbaumaßnahmen im Neusser Rathaus. Das Gremium tagt am Dienstag, 18. August 2020, im Ratssaal des Neusser Rathauses, Markt 2. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr unter der Leitung des Ausschussvorsitzenden Dr. Jörg Geerlings. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind Mitteilungen der Verwaltung zur aktuellen Haushaltslage, zum aktuellen Stand der Jahresabschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2019 und zur Barrierefreiheit der städtischen Verwaltungsgebäude.

Zum Schutz vor dem Corona-Virus gelten besondere Regeln für den Besuch des Finanzausschusses. So ist eine vorherige Anmeldung unter sandra.reipen@stadt.neuss.de erforderlich, dabei müssen auch die persönlichen Kontaktdaten angegeben werden. Bei Betreten des Sitzungsraumes, auf dem Weg zum oder vom Sitzplatz sowie in den Vorräumen und Gängen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die erst am Platz abgenommen werden darf. Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen.

Alle Unterlagen zum Finanzausschuss finden Sie hier im Ratsinformationssystem.