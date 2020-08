12.08.2020 - Semesterstart der Volkshochschule Neuss

Die Volkshochschule Neuss hat ihr Programm zum neuen Semesterstart veröffentlicht. Ab sofort können wieder Kurse, Vorträge und Veranstaltungen gebucht werden. Das Angebot von Online-Veranstaltungen wurde deutlich ausgebaut. „Das ist eine Reaktion auf die Beeinträchtigung unseres Bildungsbetriebs durch die Corona-Pandemie. Die Umsetzung des diesjährigen Programms hat uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt“, erläutert Michael Rotte, stellvertretender Direktor der VHS Neuss. So musste beispielsweise die Zahl der Teilnehmenden pro Veranstaltung an die Vorgaben der aktuell gültigen Coronaschutzverordnung angepasst werden und auch eine Anmeldepflicht wird zukünftig erforderlich sein.

Die Bildungsangebote der VHS sind online buchbar. Die Homepage ist kundenfreundlich und informativ gestaltet, zu finden unter www.vhs-neuss.de. Das neu gestaltete Programmheft der VHS liegt überall im Stadtgebiet aus und kann unter www.neuss.de auch online eingesehen werden. Fragen zur Anmeldung und weitere Informationen sind telefonisch unter 02131/904151 oder per WhatsApp-Nachricht an 0172/2687307 abrufbar.

Ein Auszug der Angebote:

Der Fremdsprachenbereich bietet in diesem Herbst die Möglichkeit, Englisch von überall zu erlernen. Online-Angebote werden dabei auf allen Niveaus angeboten. Schulkinder und ihre Eltern und/oder Großeltern können in den Herbstferien gemeinsam die französische Sprache lernen. Vorkenntnisse sind bei diesem Angebot mit der zweisprachigen Dozentin Charlotte Martinache nicht erforderlich.

Im Fachbereich Beruf und Bildungsberatung können Interessierte erfahren, wie man seinen Büroalltag organisiert. Die Dozentin Manuela Bauer zeigt in einem Kompaktseminar Wege auf, wie man ohne Zeitdruck „einen kühlen Kopf bewahrt“ und den täglichen Anforderungen gekonnt gerecht wird.

Ein interessantes Seminar zum Thema Intervallfasten bietet Krisztian Marc Koczor an. Dank der zeitsparenden Anwendung und in vielerlei Hinsicht einzigartigen Auswirkungen auf die Gesundheit, wurde Intervallfasten in den letzten Jahren immer beliebter. Im Seminar werden einige wichtige Aspekte dieser Vorgehensweise kritisch unter die Lupe genommen.

Die Dozentin Daniela Lüder-Rittermeier von den Augustinus-Kliniken referiert über Hilfestellungen für Angehörige, die sich entschieden haben, ein Familienmitglied mit psychiatrischer Erkrankung zu begleiten, zu unterstützen oder zu pflegen.

Neben den gewohnten Formaten präsentiert die VHS im Fachbereich Kultur in diesem Herbst eine neue Veranstaltungsreihe: „Kultur-Erlebnisse!“ am Sonntag. Einmal im Monat können Gäste zu bester Matinée-Zeit jeweils um 11 Uhr spannende Vorträge im Romaneum erleben. Die Palette reicht vom großen Maler Raffael, über die „Schwiegermutter der Queen“ bis hin zu einem Diskussionsbeitrag über die Möglichkeiten der Kunstvermittlung mit dem Neusser Künstler Christoph Rehlinghaus. Alle Vorträge sind entgeltfrei. Wer sich für klassische Musik interessiert, dem ist der (kostenpflichtige) Kurs „Hörerlebnisse“ zu empfehlen, der ebenfalls sonntags stattfindet.