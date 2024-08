12.08.2024 - Öffnungszeiten Clemens Sels Museum Neuss und Feld-Haus

Das Clemens Sels Museum Neuss bleibt anlässlich des diesjährigen Neusser Bürger-Schützenfestes von Sonntag, 25. August 2024, bis einschließlich Dienstag, 27. August 2024, geschlossen. Am Samstag, 24. August 2024, und dann wieder ab Mittwoch, 28. August 2024, ist das Haus zur gewohnten Zeit von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In der aktuellen Sonderausstellung „Neuss 1474 – Die Belagerung durch Karl den Kühnen“ geht es auf eine spannende Zeitreise zurück ins Mittelalter, wo anhand diverser Funde der Alltag in der belagerten Stadt eindrucksvoll belegt wird.

Das Feld-Haus, Museum für Populäre Druckgrafik, ist am Samstag, 24. August 2024, von 11 bis 17 Uhr geöffnet, bleibt jedoch am Sonntag, 25. August 2024, geschlossen.

Mit der laufenden Ausstellung „Amazing Superbugs – Das große Krabbeln im Comic“ bietet das Feld-Haus Besucher*innen jeden Alters einen facettenreichen und spannenden Blick auf die faszinierende Welt des Comics.

Weitere Informationen sind dienstags bis samstags telefonisch unter der Rufnummer 02131/904141 erhältlich oder im Internet unter www.clemens-sels-museum-neuss.de abrufbar.