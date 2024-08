12.08.2024 - Park- und Halteverbote an Schützenfest

Aufgrund der Festumzüge während des Neusser Bürger-Schützenfests gelten für die Zugstraßen von Samstag, dem 24. August bis Dienstag, dem 27. August 2024 zeitlich genau festgelegte Haltverbote.

Die auf den Verkehrszeichen angegebenen Zeiten müssen eingehalten werden. An Haltestellen und Taxiständen gilt rund um die Uhr ein Haltverbot. In der Regel wird bereits zwei Stunden vor Zugbeginn mit der Räumung der Zugstrecke begonnen. Unmittelbar vorher wird per Lautsprecherdurchsage auf den Beginn der Abschleppmaßnahmen hingewiesen.

Fahrzeugbesitzer*innen, deren Autos abgeschleppt worden sind, können diese während der Schützenfesttage täglich von 9 bis 24 Uhr kostenpflichtig abholen. Das Sicherstellungsgelände befindet sich auf der Carl-Schurz-Straße 5 (neben 3M). Das Abschleppunternehmen Gesell ist unter der Rufnummer 02131/2068534 erreichbar.

Diese Maßnahmen sind erforderlich, um die Sicherheit der Schützen und der Zuschauer*innen sicherzustellen. Außerdem soll verhindert werden, dass die an der Umzugstrecke parkenden Fahrzeuge beschädigt werden.