12.09.2024 - Bild und Prophet

Die diesjährige Kirchenmusikwoche steht unter dem Motto „Bild und Prophet“ und bietet ab Samstag, 21. September 2024, bis Sonntag, 29.9.2024, ein vielfältiges Programm mit Konzerten, Gesprächsformaten und musikalisch umrahmten Gottesdiensten. Eröffnet wird die Kirchenmusikwoche am Samstag, 21. September 2024, um 18 Uhr in der Christuskirche mit einem Ökumenischen Evensong – einem Abendgebet nach anglikanischer Tradition mit Werken englischer Komponist*innen. Am Sonntag, 22. September 2024, findet um 19 Uhr im Quirinus-Münster das Eröffnungskonzert „Bild und Prophet“ mit dem Kammerchor Capella Quirina Neuss und dem Organisten Ansgar Wallenhorst unter der Leitung von Kantor Joachim Neugart statt.

Einen Tag darauf, am Montag, 23. September 2024, um 19 Uhr dreht sich in einem interreligiösen Talk alles um die Frage „Wer war Elias?“. Das Gespräch findet in der Synagoge Neuss statt. Die Moderatorin Dorothea Gravemann spricht mit Aaron Malinsky, Kantor der jüdischen Gemeinde Düsseldorf, und Ralf Laubert, Pfarrer im Evangelischen Kirchenkreis Gladbach-Neuss.

Folgerichtig bezieht sich das Abschlusskonzert am Sonntag, 29. September 2024, um 17 Uhr mit Felix Mendelssohn Bartholdys gleichnamigen Oratorium ebenfalls auf Elias. Das Werk über den alttestamentlichen Propheten zählt zu Mendelssohns bekanntesten Kompositionen. Unter der Leitung von Katja Ulges-Stein ist die Kantorei der Ev. Christuskirche mit dem Orchester „RheinKlang“ sowie den Solist*innen Christoph Scheeben, Bass, Elisa Rabanus und Lena Jaekel, beide Sopran, Angela Frömer, Alt, und Wolfgang Klose, Tenor, zu hören. Am Morgen des Abschlusskonzerts wird um 10 Uhr ein Hochamt im Quirinus-Münster gefeiert.

In die Kirchenmusikwoche eingebettet ist der Internationale Musikwettbewerb für Sologesang und Orgel, der zum siebten Mal ausgetragen wird. In zwei öffentlichen Wertungsrunden wetteifern xsiebenDuos um ein insgesamt 6.000 Euro Preisgeld. Die erste Wettbewerbsrunde findet statt am Dienstag, 24. September 2024, von 11:30 Uhr bis 13 Uhr und von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr in der Christuskirche. Die Finalrunde wird als öffentliches Konzert ausgetragen am Mittwoch, 25. September 2024, um 19 Uhr im Quirinus-Münster. Der Wettbewerb ist öffentlich und kostenfrei.

Tickets für das Eröffnungskonzert „Bild und Prophet“ und das Abschlusskonzert „Elias“ sind im Vorverkauf in der Tourist Information Neuss erhältlich. Der Eintritt zum interreligiösen Talk ist frei, es wird jedoch um Anmeldung gebeten. Weitere Informationen unter kulturamt-neuss.de/kirchenmusikwoche.

