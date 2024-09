12.09.2024 - Woche der Nachhaltigkeit 2024

Vom 14. bis zum 21. September 2024 findet in Neuss die sechste Woche der Nachhaltigkeit statt. Die Stadt Neuss, Neuss Agenda 21 e.V. und die Volkshochschule (VHS) Neuss laden wieder Bürger*innen ein, sich in verschiedenen Veranstaltungen zu informieren, auszuprobieren und mitzudiskutieren, wie eine nachhaltig gestaltete Zukunft in Neuss aussehen soll.

Die Woche der Nachhaltigkeit richtet sich an ein breites Publikum und bietet daher kostenfreie Veranstaltungen an, bei denen Sie mit unterschiedlichen Fachleuten ins Gespräch kommen können – von der theoretischen Diskussion bis zum praktischen Mitmachen. Den Auftakt bildet am Samstag, 14. September 2024, ab 11 Uhr der Umweltmarkt auf dem Markt vor dem Rathaus. Die 25 Stände sind 25 gute Gründe vorbeizuschauen. Die Janusz Korczak Gesamtschule biete eine Fahrradbörse an. Das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima informiert über die Grünflächenpflege: Wollten Sie immer schon mal wissen, was ein Grünflächenkataster ist? Oder wie die Pflegeklassen funktionieren? Vielleicht möchten Sie auch einfach mit den Expert*innen ins Gespräch kommen und haben Ideen, wie Neuss noch nachhaltiger werden kann. Darüber hinaus präsentieren sich lokale Unternehmen und engagierte Initiativen.

Neu in diesem Jahr ist, neben dem Ort auch eine Vortragsreihe. Zwischen 12 – 15 Uhr finden im Rathaus (Eingang gegenüber des Bürgeramtes) Kurzvorträge zu Themen wie Energie, Ernährung und Mobilität statt.

In den darauffolgenden Tagen finden im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit, 20 weitere Veranstaltungen wie die Podiumsdiskussion „Neuss nachhaltig – Wie geht das?“ am 19.09.24 um 19 Uhr statt.

Im Workshop von "Mach’s selbst" wird die Herstellung von eigenen Brotaufstrichen vermittelt. An der Engelbertstrasse öffnet der neu gegründete Gemeinschaftsgarten von "Acker e.V." und der Stadt Neuss an drei Terminen sein Tor und zeigt, wie urbanes Gärtnern für Kinder bis zu den altersmäßig Fortgeschrittenen aussehen kann. Einen konstruktiven Ansatz zum Umgang mit der bevorstehenden Herausforderung schlägt der Diskussionsabend „Von der Klima-Angst zum Klima-Mut“ im Familienforum Edith Stein ein.

Neben den Veranstaltungen in Präsenz, bieten die VHS und die Verbraucherzentrale zwei Online-Vorträge zu den Themen „Hitzerobustes Haus“ und „Neue Heizung“ an.

Im September laden zwei kurzweilige Ausstellungen zu einem Besuch ein, beide setzen sich mit dem Konsum und der Produktion von Waren auseinander. In der VHS zeigt „True Cost“, dass das Preisschild nicht die wahren Kosten unseres Konsums widerspiegelt und im Kreishaus richtet „Fit for Fair“ einen Blick auf die Produktion von Sportbekleidung.

Details zu diesen und alle weiteren Veranstaltungen finden Sie im vollständigen Programm steht auf www.neussnachhaltig.de.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv.