12.12.2024 - Geänderte Müllabfuhr an den Weihnachtstagen und über Neujahr

Aufgrund des Weihnachtsfestes verschieben sich in der Weihnachtswoche und der Neujahrswoche die Leerungen der Restmüll-, Bio- und Altpapiertonnen. In der Weihnachtswoche werden dabei die Leerungen teilweise vor- und zum Teil nachgeholt.

Im Detail bedeutet dies, dass die Leerungen vom Montag, 23.12., am Samstag, den 21.12., vorgeholt werden. Die vom Dienstag, Heiligabend 24.12., erfolgen schon am Montag, 23.12.24. Die Müllabfuhr vom 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12., wird an Heiligabend, 24.12.24, vorgeholt. Die Leerungen vom 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12., werden am Freitag, 27.12., nachgeholt. Die Leerungen vom Freitag erfolgen somit am Samstag, 28.12.24.

Die Müllabfuhr in der Neujahrswoche verschiebt sich ab dem Feiertag um einen Tag nach hinten. Die Leerungen vom Mittwoch (Neujahr, 01.01.) erfolgen am Donnerstag, 02.01.. Schlussendlich wird die Freitagsleerung vom 3. Januar am Samstag, 4. Januar, nachgeholt.

Alle Verschiebungstermine können für die Weihnachtswoche in der „Abfall-Info 2024“ und für die Neujahrswoche in der „Abfall-Info 2025“ nachgelesen werden. Hier sind auch die Termine für die Gelben Tonnen ersichtlich, die nicht von der AWL geleert werden. Rückfragen zur geänderten Müllabfuhr beantwortet das Kundenzentrum der AWL Neuss GmbH unter der Rufnummer 02131/124 480. Weitere Informationen zur Abfall- und Wertstofflogistik Neuss GmbH stehen im Internet unter www.awl-neuss.de bereit.