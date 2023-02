13.02.2023 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek im März

Im März 2023 sind finden folgende Veranstaltungen in der Stadtbibliothek statt:

01. März 2023: Aktiv & Kreativ: Auf in die neue Gartensaison

Am Mittwoch, 1. März 2023, startet die Stadtbibliothek mit ihrer Saatgut-Bibliothek in die Gartensaison. Um 18 Uhr werden Vertreter*innen der Kooperationspartner sich unterschiedlichen Aspekten des Gärtnerns widmen. Der „Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt e.V.“ (VEN) zeigt, wie einfach und spannend es sein kann, Vielfalt im Garten zu bewahren. Alle, die keinen eigenen Garten haben, können sich im „Netzwerk Urbane Gärten“ der „neuss agenda 21 e.V.“ engagieren. Für diejenigen, die keinen eigenen Garten haben, aber gern gemeinsam planen, ernten und teilen möchten, ist die Initiative „Solidarische Landwirtschaft“ (Solawi) interessant, deren Konzept und Beteiligungsmöglichkeiten vorgestellt werden. Die Veranstaltung ist ein Beitrag der Stadtbibliothek zum Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Neuss, der Eintritt ist frei. Jedoch ist eine vorherige Anmeldung über die Website erwünscht.

02. März 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Winterlich wird es am Donnerstag, 2. März 2023, um 15 Uhr beim Bilderbuchkino „Lesebär“. Kinder zwischen drei und sechs Jahren können in der Stadtbibliothek der Geschichte von Hans de Beer „Kleiner Eisbär – Wohin fährst du, Lars“ lauschen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

02. März 2023: Mithu Sanyal über Emily Brontë

Auf Einladung der VHS und der Stadtbibliothek wird die Autorin Mithu Sanyal über das Leben und Schreiben der englischen Schriftstellerin Emily Brontë am Donnerstag, 2. März 2023, um 18:30 Uhr im RomaNEum referieren. Im Gespräch mit der VHS-Fachbereichsleiterin Ursel Hebben überlegt sie, wie ein mehr als 170 Jahre alter Roman auf alle wesentlichen Fragen von heute zu Gender, Race, Class und Geistern klare, aktuelle und zukunftsweisende Antworten haben kann. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung über die VHS wird gebeten.

03. März 2023: Gaming Club

Am Freitag, 3. März 2023, öffnet ab 16 Uhr der „Gaming Club“ in der Stadtbibliothek. Bis 18 Uhr können Jugendliche ab zwölf Jahren an den Konsolen Computerspiele ausprobieren und allein oder im Team miteinander spielen und sich über aktuelle Games und Events austauschen. Der „Gaming-Club“ findet in Kooperation mit den „Interkulturellen Projekthelden e. V.“ statt. Für die Ausleihe der Spiele und Konsolen ist ein Bibliotheksausweis erforderlich. Dieser ist für Jugendliche bis 21 Jahre kostenfrei. Eine Voranmeldung ist wünschenswert. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

03. März 2023: Lesen mit Hund

Besondere Gäste werden am Freitag, 3. März 2023, in der Stadtbibliothek erwartet: Bam-Bam, Keks oder Fluffy. Um 16 Uhr lassen sich die Therapiehunde vom Neusser „DOG’s TOUCH-Team“ in der Veranstaltungsreihe „Lesen mit Hund“ gern von Kindern vorlesen. In einer positiven Atmosphäre können Grundschulkinder ab der zweiten Klasse ihre Vorlesefähigkeiten angstfrei trainieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

04. März 2023: Wir haben Recht(e)! – Kinderrechte mit Spiel und Spaß entdecken

In Kooperation mit dem „Förderverein Kinder- und Jugendhilfe Neuss e.V.“ bietet die Stadtbibliothek am Samstag, 4. März 2023, Kindern ab acht Jahren an, mit Spiel und Spaß zu erkunden, welche Rechte Kinder haben. Neben Vorlesegeschichten und Spielen helfen die Lernroboter der Stadtbibliothek dabei, die Kinderrechte kennenzulernen und diese anschließend kreativ mit Farben umzusetzen. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

11. März 2023: Ladies‘ Night: „Zuckersüß und bitterbös“. Satirische Kurzgeschichten und Chansons von Jule Vollmer

Zum Internationalen Frauentag laden Stadtbibliothek und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Neuss Frauen am Samstag, 11. März 2023, um 19 Uhr zu einem unterhaltsamen literarisch-musikalischen Abend mit inspirierenden Animations-Anteilen ein. In der „Ladies‘ Night“ werden ausschließlich Frauen in die Stadtbibliothek eingelassen, die auf Wunsch mit einem Glas Sekt oder alkoholfreiem Fruchtsecco begrüßt werden. Die Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro können online über eventim und in der Tourist-Info erworben werden. Nähere Informationen mit Link zum Online-Vorverkauf der Tickets über die Website.

13. März 2023: Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 13. März 2023, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr und ist für die Teilnehmer*innen kostenfrei. Da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

15. März 2023: Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 15. März 2023, findet in der Zeit von 16:30 bis 18 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek der „Inklusive Literaturkurs“ statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter fachlicher Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, vorzulesen und darüber mit den anderen Teilnehmer*innen zu sprechen. Dieses Angebot findet an jedem dritten Mittwoch im Monat in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich, sie ist kostenfrei. Nähere Informationen finden Sie auf der Website.

16. März 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Im Mittelpunkt des Bilderbuchkinos „Lesebär“ am Donnerstag, 16. März 2023, steht die Geschichte „Komm in Mamas Arme, kleiner Bär“ von Przemyslaw Wechterowicz und Emilia Dziubak. Zu der um 15 Uhr beginnenden Veranstaltung sind Kinder zwischen drei und sechs Jahren in die Stadtbibliothek eingeladen, der Eintritt ist frei und der Besuch ohne Voranmeldung möglich. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website.

17. März 2023: Die Nacht der Bibliotheken: Mit Vollgas durch die Galaxie

Für Freitag, 17. März 2023, laden 200 nordrhein-westfälische Bibliotheken zum zehnten Mal zur „Nacht der Bibliotheken“ ein. Das Motto 2023 ist „Grenzenlos!“ und zeigt die Bibliothek als den Ort, an dem Menschen aller Kulturen und Interessen willkommen sind. Die Bibliothek bietet ihnen grenzenlose Möglichkeiten: Hier können sie sich informieren, lernen, kulturelle Angebote nutzen, sich fortbilden, Neues ausprobieren und miteinander ins Gespräch kommen.

In der Stadtbibliothek Neuss erwartet die Gäste am Freitag, 17. März 2023, in der Zeit von 17 bis 22 Uhr ein ganz besonderes und vielseitiges Programm. In dieser Nacht können die Besucher*innen die Weite und Grenzenlosigkeit des Weltraums erkunden. Sie werden sich in Lesungen, beim Escape Game, in der Kreativ-Werkstatt, mit der VR-Brille oder den Ozobot-Lernrobotern auf abenteuerliche Reisen ins Weltall begeben. Und natürlich gibt es jede Menge spannenden Lesestoff, der in den Weltraum führt. Das detaillierte Programm ist auf der Website der Stadtbibliothek zu finden. Ein Teil der Angebote kann ohne Voranmeldung besucht werden, für das Escape Game und die Reise ins All „Titan of Space“ mit der VR-Brille ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist.

21. März 2023: Auf den Spuren der Regenbogenfarben im Makerspace

Am Dienstag, 21. März 2023, erforschen Kinder ab acht Jahren und ihre Familien um 16 Uhr im Makerspace der Stadtbibliothek mit spannenden Experimenten, wie ein Regenbogen entsteht. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die Zahl der zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt ist, wird um vorherige Anmeldung über die Website gebeten.

25. März 2023: NähBar im Makerspace: Aus alten Textilien Neues nähen

Unter der Anleitung von Christine Vogel kann in der „NähBar“ am Samstag, 25. März 2023, ab 10 Uhr mit etwas Geschicklichkeit und einer Nadel aus altem Stoff, einem ausgedienten Hemd oder einem Kleid etwas Neues entstehen. Zu der gemeinsamen Nähaktivität sind Kinder ab zehn Jahren und deren Familien eingeladen. Vor Ort können entweder die vorhandenen Nähmaschinen genutzt oder eigene mitgebracht werden, ebenso sind weitere Nähutensilien willkommen. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit „Transition Town – nachhaltig leben“ statt, der „Rotkreuz-Laden & Café“ unterstützt sie ebenfalls. Die Teilnahme ist kostenfrei, aber eine vorherige Anmeldung über die Website der Stadtbibliothek erforderlich.

25. März 2023: ProgrammierBar im Makerspace: Programmieren lernen mit „Raspberry Pi“

Am Samstag, 25. März 2023, lernen jugendliche Einsteiger*innen ab zwölf Jahren in der dreistündigen „ProgrammierBar“ unter Anleitung von Jörg Schmitz das Programmieren mit „Raspberry Pi“. Darüber hinaus erhalten sie einen Einblick in das Betriebssystem Linux und die Programmiersprachen „Scratch“ und „Python“. Die Veranstaltung ist kostenfrei und beginnt um 13:30 Uhr. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

27. März 2023: Mini-Bücherwürmchen

Am Montag, 27. März 2023, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10:30 Uhr in der Stadtbibliothek, sie ist für alle Teilnehmer*innen kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich. Nähere Informationen finden Sie hier.

28. März 2023: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für Besucher*innen mit einem gültigen Bibliotheksausweis, die ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 28. März 2023, in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website erforderlich.

28. März 2023: iPhone und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Besucher*innen mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 28. März 2023, in der Zeit von 14:15 bis 14:45 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind.

28. März 2023: Führerschein für den 3D-Drucker im Makerspace

Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene mit gültigem Bibliotheksausweis können im Workshop am Dienstag, 28. März, von 16:30 bis 17:30 Uhr den „Führerschein für den 3D-Drucker“ in der Stadtbibliothek erwerben. Sie erhalten grundlegende Informationen über die Funktionen und den Aufbau des 3D-Druckers „UltiMaker 3“ und einen Einblick in die Handhabung der Open-Source Slicer-Software „UltiMaker Cura“. Nach einer erfolgreichen Teilnahme können sie zukünftig den 3D-Drucker in der Stadtbibliothek nutzen. Da die für den Workshop zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

29. März 2023: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 29. März 2023, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den “Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Bibliothekskund*innen zukünftig die Geräte in der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, Schallplatten, Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus: Der Führerschein ist die Voraussetzung, damit sie die entsprechenden Geräte für die Nutzung in der Bibliothek ausleihen können. Die Teilnahme ist kostenfrei und setzt einen Bibliotheksausweis voraus. Anmeldung erbeten über die Website.

29. März 2023: „Die Wirksamkeit des Wortes“ Lesung und Gespräch mit Yannic Han Biao Federer

Im RomaNEum wird am Mittwoch, 29. März 2023, um 19 Uhr der Autor Yannic Han Biao Federer erwartet, der aus seinem neuen Roman „Tao“ liest und über die Wirksamkeit des Wortes referiert. Die Veranstaltung findet in Kooperation von Stadtbibliothek und VHS statt. Der Eintritt ist frei, um Voranmeldung über die VHS wird gebeten.

30. März 2023: Bilderbuchkino „Lesebär“

Kinder zwischen drei und sechs Jahren sind am Donnerstag, 30. März 2023, in die Stadtbibliothek zum Bilderbuchkino „Lesebär“ eingeladen. Mit der Vorlesegeschichte „Der Ostermann“ von Marc-Uwe Kling werden die Kinder auf das bevorstehende Osterfest eingestimmt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung im Voraus ist nicht erforderlich. Nähere Informationen finden sich auf der Website.

Ausstellungen

Rund um den Internationalen Frauentag werden im Erdgeschoss der Bibliothek vom 17. Februar bis zum 16. März 2023 Medien ausgestellt, in denen sich Besucher*innen auf die Spuren bedeutender „Pionierinnen in Geschichte und Gegenwart“ begeben können. Im Geburtstagsregal im 2. Obergeschoss werden Bücher von zwei Autoren ausgestellt, die im März einen besonderen Geburtstag feiern: Am 1. März begeht der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler seinen 80. Geburtstag und am 10. März wird der schwedische Krimiautor Åke Edwardson 60 Jahre alt.

