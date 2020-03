13.03.2020 - Spenden zum Neujahrsempfang der Stadt Neuss

Die Bürgerstiftung Neuss hat allen Grund sich zu freuen. Die Stadt Neuss überwies nun einen Betrag von 3.114,75 € an die Bürgerstiftung Neuss (Bü.NE). Hierbei handelt es sich um Spenden von Neusser Bürgerinnen und Bürgern, die die Stadt Neuss zu ihrem Neujahrsempfang und -konzert am 12. Januar 2020 eingeladen hatte. Die Gäste wurden beim Versand der Karten aufgefordert, statt des Eintrittspreises, den sie im normalen Vorverkauf bezahlt hätten, zu spenden. In jedem Jahr sucht Bürgermeister Reiner Breuer ein Projekt oder eine Initiative aus, die diese Spenden erhalten sollen. Nach dem Friedensglockenprojekt im belgischen Leuven und der Neusser Lichtblicke-Show wurde für 2020 dabei die Bürgerstiftung Neuss (Bü.NE) ausgewählt.