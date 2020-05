13.05.2020 - Integrationskonzept einstimmig beschlossen

Der Integrationsrat der Stadt Neuss hat am gestrigen Donnerstag, 12. Mai 2020, einstimmig den Entwurf eines neuen Integrationskonzeptes und -berichts unter dem Titel „Wir in Neuss - Vielfalt Seite an Seite“ beschlossen. Der Vorsitzende des Integrationsrates, Ozan Erdoĝan, übergab das von der Verwaltung unter Federführung des Integrationsamtes, Vertreterinnen und Vertretern der Ratsfraktionen sowie Verbänden gemeinsam erarbeitete Konzept an Bürgermeister Reiner Breuer, der zum dritten Mal persönlich an einer Sitzung des Integrationsrates teilnahm. Erdoĝan und Breuer dankten allen an der Erstellung des Konzeptes Beteiligten und freuten sich über die breite politische und fachliche Zustimmung für die im Konzept dargestellten Handlungsebenen und Ziele für eine, so Breuer „ehrliche und soziale Integrationspolitik einer interkulturellen und vielfältigen Stadtgesellschaft“.

Das Integrationskonzept ist eine Neufassung des Konzeptes von 2009. Das Integrationskonzept soll pragmatische Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln und positive Beispiele der Integration aufzeigen. Diese Beispiele sind ein Beleg dafür, dass sich Politik und Verwaltung, der Integrationsrat, die Wohlfahrtsverbände, die Migrantenselbstorganisationen und zahlreiche ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer gemeinsam den Herausforderungen von Migration und Integration stellen. Die Diversität unserer modernen Stadtgesellschaft sieht das Konzept nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung. Basis einer gelingenden Integration ist dabei der Wertekanon des Grundgesetzes.