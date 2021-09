13.09.2021 - Kanal- und Straßenerneuerungsmaßnahme Mühlenstraße

Der letzte Bauabschnitt der umfangreichen Kanal- und Straßenerneuerungsmaßnahme Mühlenstraße beginnt am kommenden Mittwoch, 15. September. Die Ende Februar 2020 begonnenen Bauarbeiten werden in enger Abstimmung von InfraStruktur Neuss, Stadtwerken Neuss, Tiefbaumanage-ment Neuss und dem Amt für Verkehrsangelegenheiten durchgeführt. Das Tiefbaumanagement wird nun in den kommenden Mo-naten die Mühlenstraße in voraussichtlich fünf Teilabschnitten als gemischte Verkehrsfläche herstellen. In Zusammenarbeit mit weiteren Unternehmen werden außerdem neue Telefon- und Stromkabel verlegt.

Der erste rund sechswöchige Teilabschnitt endet von der Zollstraße kommend an der Mühlenstraße Nr. 19 und ist während der Bauarbeiten nicht befahrbar. Alle Grundstücke sind jederzeit fußläufig zu erreichen. Die Tiefgarage der Volksbank ist in diesem Zeitraum nicht anfahrbar.

Die weiteren Teilabschnitte bewegen sich sukzessive weiter in Richtung Windmühlengasse. Die betroffenen Anwohner werden gesondert über die einzelnen Bauabschnitte infor-miert. Die Einfahrt in die Mühlenstraße ist ebenso wie die Ausfahrt ab dem 15. September zunächst nur über die Zitadellstraße möglich, danach über die Windmühlengasse. Die ursprüngliche Einbahnstraßenregelung in der Mühlenstraße bleibt weiterhin aufgehoben.

Ausführliche Informationen zu der Baumaßnahme Mühlen-straße stehen im Internet unter www.baustellenradar-neuss.de bereit.