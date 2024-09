13.09.2024 - Neue Spielangebote auf Neusser Kinderspielplätzen

Die Stadt Neuss hat in den vergangenen Wochen umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung des Spielangebots auf den Neusser Kinderspielplätzen umgesetzt. Im Zuge der Arbeiten wurde auf dem Kinderspielplatz „Am Hohen Weg“ eine Kletteranlage aufgestellt. Das Spielgerät stand zuvor auf dem Kinderspielplatz Oellersstraße, welcher im Vorjahr im Zuge des Rückbauprogramms zurückgebaut wurde. Mit dem neuen Standort kommt die Stadtverwaltung einem besonderen Anliegen des Bezirksausschusses Nordstadt und engagierter Bürger*innen nach. So verbleibt die Kletteranlage an einem geeigneten Ersatzstandort in der Nordstadt.

Daneben wurden weitere kleinere Maßnahmen zur Verbesserung des Spielangebotes umgesetzt. Während auf dem Kinderspielplatz an der Weberstraße eine neue Schaukel montiert wurde, können die Kindern auf der Anlage Marienstraße/Buschstraße nun auf einer Edelstahlraupe balancieren. Das Spielgerät stand zuvor im Rennbahnpark.

Für die kommenden Monate sind weitere Maßnahmen geplant. So wird noch im September eine neue Rutsche auf dem Kinderspielplatz Cranachstraße aufgestellt. Zudem wurde bereits eine neue Wippe für die Anlage an der Wahlenstraße bestellt. Bis zum Ende des Jahres wird Stadtverwaltung die Kinderspielplätze am Kleingartenverein Grenzland und an der Stephanusstraße mit je einer neuen kompakten Spielanlage aufwerten.

