13.09.2024 - Veranstaltungsprogramm der Stadtbibliothek

Am Donnerstag, 24. Oktober, wird das alljährliche Lesefest „Neuss liest“ um 19 Uhr feierlich eröffnet. Der Autor, Philosoph und Dramaturg John von Düffel steht an diesem Abend im Mittelpunkt, liest aus seinem noch nicht erschienenen Buch „Ich möchte lieber nichts“ und gibt im Gespräch mit dem Moderator Dr. Olaf Kutzmutz Einblicke in seine literarische Arbeit. In den folgenden vier Wochen werden zahlreiche Engagierte aus Neusser Vereinen, Initiativen, kulturellen und sozialen Einrichtungen die literarischen Werke von John von Düffel in 20 öffentlichen und weiteren Veranstaltungen vorstellen und einige Lesestellen zum Besten geben. Die Veranstaltungen finden nicht nur in der Stadtbibliothek statt, sondern auch an besonderen Orten, wie im Schwimmbad, im Clemens Sels Museum Neuss, im Pfarrsaal in Norf, im Hocafé der Diakonie sowie in einigen Senioreneinrichtungen und Lotsenpunkten in den Neusser Stadtteilen. „Neuss liest“ ist das größte Kooperationsprojekt der Stadtbibliothek, das ohne die vielen Beteiligten nicht realisierbar ist.

Karten für die Auftaktveranstaltung sind online über eventim oder vor Ort in der Tourist Information Neuss zum Preis von 13 Euro (ermäßigt 9 Euro), zzgl. Vorverkaufsgebühr, zu erwerben.

Über das detaillierte Programm und die einzelnen Veranstaltungen und Veranstaltungsorte informieren ein Flyer und die Website der Stadtbibliothek. Hierüber ist auch eine Anmeldung zu den einzelnen Veranstaltungen möglich.

Bibliotheksumfrage

Noch bis zum 31. Oktober können Interessierte an einer Umfrage teilnehmen und der Stadtbibliothek wertvolle Rückmeldung zu ihren Angeboten und Serviceleistungen geben. Mit dieser Umfrage nimmt die Stadtbibliothek als eine von rund 1000 Einrichtungen an der europäischen Publikumsforschung "Sentobib" teil. Interessierte können anonym mitmachen und sogar einen Reisegutschein gewinnen. Nach Absenden des vollständig ausgefüllten Online-Fragebogens ermittelt ein Zufallsgenerator, ob die Teilnehmer*innen gewonnen haben. Die Umfrage endet am 31. Oktober 2024. Über den folgenden Link geht es zur Umfrage: https://de.sentobib.eu/121.

Das Oktoberprogramm der Stadtbibliothek im Einzelnen:



4. Oktober 2024: Das ist „MachBar“: offener Makerspace

Am Freitag, 4. Oktober, öffnet die Stadtbibliothek um 15 Uhr ihren Kreativraum, damit Kinder ab zehn Jahren mit ihren Familien im Makerspace ihrem Forscher- und Entdeckerdrang nachgehen sowie Geräte und Materialien kennenlernen können. Neben Robotern, Mikroskopen und Nähmaschinen wird sich an diesem Tag alles um Halloween drehen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

10. Oktober 2024: Bilderbuchkino „Lesebär“: „Pino, Lela und der kleine Fuchs“

Beim Bilderbuchkino „Lesebär“ am Donnerstag, 10. Oktober, können Kinder zwischen zwei und fünf Jahren um 15 Uhr in der Stadtbibliothek Pino und Lela helfen, die Mutter des kleinen Fuchses zu finden, den sie im allein im Wald gefunden haben. Während die Bilder zur Geschichte „Pino, Lela und der kleine Fuchs“ von Günther Jakobs im Großformat gezeigt werden, können Kinder gemeinsam rätseln und überlegen, wer sie bei der Suche im Wald unterstützen kann. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen sind auf der Website zu finden.

10. Oktober 2024: Aktiv & kreativ: „Vorurteile“- Lesung des Neusser Autorenkreises

Bei der Lesung am Donnerstag, 10. Oktober, nähern sich Mitglieder des Neusser Autorenkreises um 18 Uhr in der Stadtbibliothek in ihren Texten dem hochaktuellen Thema „Vorurteile“. Feinfühlig und sensibel gehen sie in einer Vielfalt von Gedichten, Geschichten und Gedanken Vorurteilen nach und regen mit ihren Texten zum Nachdenken an. Austausch und Annäherung sind genauso Teil der Geschichten wie Aufarbeitung und Reflexion. Die Veranstaltung wird in Kooperation von Stadtbibliothek und Neusser Autorenkreis angeboten. Die Teilnahme ist für alle kostenfrei. Um vorherige Anmeldung über die Website wird gebeten.

11. Oktober 2024: Lesen mit Hund

Am Freitag, 11. Oktober, lässt sich die Therapiehündin Olivia ab 16 Uhr von Kindern ab dem zweiten Schuljahr in der Stadtbibliothek vorlesen. Olivia hört geduldig zu und kritisiert nicht, sodass Kinder mit Leseproblemen beim lauten Vorlesen selbstsicherer werden und ihre Lesefähigkeit verbessern können. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch nur nach vorheriger Anmeldung über die Website möglich.

14. Oktober 2024 Bücherwürmchen

Um die Sprachentwicklung von Anfang an zu fördern, lädt die Stadtbibliothek Kleinkinder im Alter von zwölf bis 24 Monaten am Montag, 14. Oktober, zu den „Bücherwürmchen“ ein. Unter der pädagogischen Leitung von Ümmü Akca werden Eltern oder Großeltern gemeinsam mit ihren Kindern lesen, singen und spielen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

14.-16. Oktober 2024 „Bau deine eigene Windkraftanlage“ – Workshop mit Scratch und Makey-Makey

In einem dreitägigen Workshop im Makerspace der Stadtbibliothek erfahren Jugendliche von zehn bis 14 Jahren von Montag, 14. Oktober, bis Mittwoch, 16. Oktober jeweils in der Zeit von 10 bis 13 Uhr, wie Windkraftanlagen funktionieren, wie sie aufgebaut sind und wie sie Strom erzeugen. Anschließend können sie selber eine Windkraftanlage bauen und darüber hinaus lernen, wie sie mit der Programmiersprache Scratch und dem Erfinder-Kit „Makey Makey“ das Windrad steuern. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Grundkenntnisse möglich. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich.

15. Oktober 2024 Sprechstunde für die „Digitalen Angebote“ der Stadtbibliothek

Am Dienstag, 15. Oktober, werden in der Stadtbibliothek um 16 Uhr im Rahmen einer Sprechstunde die digitalen Angebote vorgestellt, Hinweise zur Nutzung dieser Online-Plattformen gegeben und Fragen der Teilnehmer*innen beantwortet. Mit einem gültigen Bibliotheksausweis ist die Teilnahme kostenfrei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

16. Oktober 2024 Schreiben, lesen und darüber reden – Inklusiver Literaturkurs

Am Mittwoch, 16. Oktober, findet um 16.30 Uhr der „Inklusive Literaturkurs“ im Makerspace der Stadtbibliothek statt. Interessierte mit und ohne Behinderungen haben die Möglichkeit, unter der fachlichen Leitung des Diplom-Pädagogen und Autoren Johannes Schwelm Geschichten selber schreiben zu lernen, an diesem Nachmittag vorzulesen und mit anderen darüber zu sprechen. Dieses Angebot findet in Kooperation mit der Behindertenhilfe der Augustinusgruppe in den Räumen der Stadtbibliothek statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung möglich. Nähere Informationen sind über die Website abrufbar.

24. Oktober 2024 Bilderbuchkino „Lesebär“

Kinder zwischen zwei und fünf Jahren können beim Bilderbuchkino „Lesebär“ in der Stadtbibliothek die kleine Eule bei ihrer ersten Wache als echter Ritter begleiten und ihre Begegnung mit einem gefährlichen Drachen miterleben. Vorgelesen wird das Buch „Die kleine Rittereule“ von Christopher Denise. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung möglich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Website zu finden.

24. Oktober 2024: Eröffnung von „Neuss liest“ John von Düffel

Zur feierlichen Eröffnung des Lesefestes „Neuss liest“ am Donnerstag, 24. Oktober, durch den stellvertretenden Bürgermeister Dr. Jörg Geerlings wird John von Düffel in einer Premierenlesung vor Erscheinen seines neuen Buches „Ich möchte lieber nichts – eine Geschichte vom Konsumverzicht“ um 19 Uhr in der Stadtbibliothek lesen und im Gespräch mit dem Moderator Dr. Olaf Kutzmutz einen Einblick in seine literarische Arbeit geben. Das vierwöchige Lesefest „Neuss liest“ steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Reiner Breuer. Eintrittskarten zur Auftaktveranstaltung zum Preis von 13 Euro (ermäßigt 9 Euro) können über eventim oder die Tourist Information Neuss erworben werden. Nähere Informationen sind auf der Website zu finden.

25. Oktober 2024: Mit Flügel und Schnabel – Workshop rund um Vögel und ihre Nahrung

Kinder von acht bis zwölf Jahren können in der Stadtbibliothek im Rahmen eines Workshops am Freitag, 25. Oktober, um 11 Uhr Wichtiges und Wissenswertes über Wintervögel und Winterfütterung erfahren und unter Anleitung von Karin Ahlert lernen, eigenes Vogelfutter herzustellen. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Ortsgruppe Neuss des „NABU e.V.“ und Teil des „Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Neuss“. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen zur Veranstaltung und das Anmeldeformular sind auf der Website zu finden.

25. Oktober 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: Vom Schreiben und Schwimmen - Einblicke in Leben und Werk von John von Düffel.

In einem Vortrag am Freitag, 25. Oktober, wird der bekannte Neusser Schauspieler Patrick Schad um 18 Uhr in der Stadtbibliothek einen Einblick in das literarische Werk des Autors John von Düffel geben und einige Kostproben daraus präsentieren. Der Eintritt zu dieser Abendveranstaltung ist frei, um Voranmeldung über die Website wird gebeten.

26. Oktober 2024 Familienzeit: „Von Blättern und Winterschlaf“ – Wie sich die Natur auf den Winter vorbereitet

In der Familienzeit „Von Blättern und Winterschlaf“ erfahren Familien mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren am Samstag, 26. Oktober, um 11 Uhr, wie sich die Natur und Tiere auf den Winter vorbereiten. Der Waldführer Stefan Leiding vermittelt, welche Überlebensstrategien Tiere entwickeln und wie sich der Kreislauf der Natur auf die kalte Jahreszeit einstellt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

28. Oktober 2024: MiniBücherwürmchen

Am Montag, 28. Oktober, erhalten Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten unter Leitung der pädagogischen Fachkraft Ümmü Akca bei den „MiniBücherwürmchen“ durch rhythmische Geschichten, Lieder, Reime und Spiele wertvolle Impulse für ihre Sprachentwicklung. Es können jeweils acht Babys mit je einer Begleitperson teilnehmen. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek und ist für Eltern und Babys kostenlos. Eine vorherige Anmeldung über die Website ist erforderlich, dort lassen sich auch nähere Informationen finden.

29. Oktober 2024: Smartphone- und Tablet-Sprechstunde

Für diejenigen, die über einen gültigen Bibliotheksausweis verfügen und ihr Smartphone oder Tablet besser kennenlernen möchten oder Fragen rund um die Nutzung und die Bedienung von mobilen Android-Endgeräten haben, ist das Angebot der „Smartphone- und Tablet-Sprechstunde“ der Stadtbibliothek gedacht. Diese wird am Dienstag, 29. Oktober, in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr kostenfrei angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist über die Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

29. Oktober 2024: iPhone- und iPad-Sprechstunde

In der iPhone- und iPad-Sprechstunde erhalten Interessierte mit gültigem Bibliotheksausweis am Dienstag, 29. Oktober, ab 14.15 Uhr in der Stadtbibliothek die Gelegenheit, Antworten auf ihre Fragen rund um die Nutzung ihrer eigenen Geräte zu bekommen. Die Teilnahme ist kostenfrei, jedoch ist eine vorherige Anmeldung notwendig, da die zur Verfügung stehenden Plätze begrenzt sind. Informationen und Anmeldung über Website oder unter der Telefonnummer 0 21 31 / 90 42 42 erforderlich.

29. Oktober 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: "Goethe ruft an" – Kaffeepausenlesung

In der ersten Kaffeepausenlesung in der Stadtbibliothek am Dienstag, 29. Oktober, stellt Beate Pricking vom Förderverein „Pro Stadtbibliothek Neuss e.V.“ um 16 Uhr den Roman „Goethe ruft an“ von John von Düffel im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ vor und liest einige Passagen. Die Teilnahme ist kostenfrei, um vorherige Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen und das Anmeldeformular können über die Website aufgerufen werden.

30. Oktober 2024: Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien

Am Mittwoch, 30. Oktober, bietet die Stadtbibliothek um 16 Uhr den „Führerschein für die Digitalisierung von AV-Medien“ an, damit Interessierte zukünftig die Geräte im Makerspace der Stadtbibliothek nutzen können, um ihre AV-Medien, also VHS-Kassetten, aber auch Schallplatten oder Audio-Kassetten, zu digitalisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei, setzt allerdings einen Bibliotheksausweis und eine vorherige Anmeldung voraus. Eine Anmeldung erfolgt über die Website.

30. Oktober 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: Und so zieht er seine Bahnen - Geschichten am Wasser

Zu einer Frühlesung im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ sind Interessierte am Mittwoch, 30. Oktober, um 9 Uhr ins Südbad eingeladen. Siegfried Willecke, Vorsitzender des „Neusser Schwimmvereins 1900 e.V.“, liest dort im Bistro Geschichten des passionierten Schwimmers und Autors John von Düffel. Als Kooperationspartner*innen unterstützen die Stadtwerke Neuss und das Südbad die Veranstaltung. Die Teilnahme ist kostenfrei, um vorherige Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen und das Anmeldeformular können über die Website aufgerufen werden.

30. Oktober 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: „Das Wasser brennt“ (Zitat von John von Düffel)

In den Räumen vom „Netzwerk Neuss Mitte“ liest Ursula Andrä im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Mittwoch, 30. Oktober, um 15 Uhr bei einer Tasse Kaffee Auszüge aus einigen Geschichten von John von Düffel. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nähere Informationen und das Anmeldeformular können über die Website aufgerufen werden.

31. Oktober 2024: Plotten im Makerspace – alles, was man wissen sollte

Im Workshop „Plotten im Makerspace – alles, was man wissen sollte“ erlernen Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene am Donnerstag, 31. Oktober, um 16 Uhr die Grundlagen des Plottens. Darüber hinaus machen sie sich unter Anleitung von Gudrun Dahlmann mit den einzelnen Arbeitsschritten vertraut. Die Teilnahme ist kostenfrei. Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze ist jedoch eine vorherige Anmeldung über die Website erforderlich.

31. Oktober 2024: „Neuss liest“ John von Düffel: "Wassererzählungen" - Kaffeepausenlesung

Der Schauspieler und Autor Harry Heib vom Theater am Schlachthof stellt bei einer Kaffeepausenlesung im Rahmen des Lesefestes „Neuss liest“ am Donnerstag, 31. Oktober, um 16 Uhr in der Stadtbibliothek die „Wasserzählungen“ von John von Düffel vor und liest einige Passagen. Die Teilnahme ist kostenfrei, um vorherige Anmeldung wird gebeten. Nähere Informationen und das Anmeldeformular können über die Website aufgerufen werden.

Ausstellungen im Oktober



Eine Ausstellung im Erdgeschoss der Stadtbibliothek bietet Einblicke in Leben und Werk des 2024 im Mittelpunkt des Lesefestes „Neuss liest“ stehenden Autors, Philosophen und Dramaturgen John von Düffel. Im ersten Obergeschoss werden zum „Welternährungstag“ am 16. Oktober Medien aus den Bereichen gesunde Ernährung und kulinarische Vielfalt präsentiert.

Im Geburtstagsregal im zweiten Obergeschoss werden Werke des US-amerikanischen Schriftstellers und Poeten Edgar Allan Poe gezeigt, an dessen 175. Geburtstag im September erinnert wird. Zudem sind dort Medien des irischen Schriftstellers Oscar Wilde zu finden, der 170 Jahre alt geworden wäre.

„Starke Frauen“ können Interessierte in den Medien entdecken, die zum Internationalen Mädchentag am 11. Oktober im Regal „Aus aktuellem Anlass“ ausgestellt werden.