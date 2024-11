13.11.2024 - Kindertheater: Programm „Wundertüte 2025“ ist veröffentlicht

Die Kindertheaterreihe „Wundertüte“ regt die Phantasie an, fördert die Ausdrucksfähigkeit, die Kreativität und Selbstreflexion und macht vor allem richtig Spaß. Das neue „Wundertüten“-Programm ist erschienen und ist im Abonnement ab sofort buchbar. Aufgrund der großen Nachfrage wird der frühzeitige Kauf von Abonnements empfohlen - entweder online unter kulturamt-neuss.de oder per E-Mail an wundertuete@stadt.neuss.de.

In der Reihe „Wundertüte“ finden insgesamt acht Veranstaltungen mit Theaterleuten, Marionetten- und Puppenspieler*innen für Kinder ab vier Jahren im Kulturkeller (Oberstraße 17) statt. Die Reihe startet am Sonntag, 26. Januar 2025, wenn das Theater flunker produktionen im Stück „Sonst noch Wünsche?“ die Besuchenden im Land der Wünsche willkommen heißt. Mit „Neeweißnicht und Rosenrot“ des Theater Anna Rampe geht es dann im März weiter. Im April hoppelt „Kleine Schwester Hasenohr“ vom Figurentheater Hattenkofer frohgelaunt durch Wald und über Wiesen und im Mai will „Das kleine Nachtgespenst“ des Theater Blaues Haus mehr erleben, als nur im alten Keller zu hocken und zu spuken. Im Juni wird das Seifenblasen Figurentheater die Geschichte „Die kleine Hexe und das himmelblaue Einhorn“ auf die Bühne bringen. Nach den Sommerferien geht es im September weiter mit dem theater rosenfisch und seinem Stück „Wunschkind“. Im Winter 2025 folgen dann schließlich „Hans im Glück“ vom Theater Tom Teuer und „Der Besuch der kleinen Dame“ vom theater mimikri. Kulturelle Angebote für Kinder zu schaffen, ist ein wichtiges Anliegen des Kulturamtes der Stadt Neuss.

Der Einzelticketverkauf beginnt am Freitag, 20. Dezember 2024, um 10 Uhr online unter kulturamt-neuss.de, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder unter der Ticket-Hotline 02131 526 99 99 9.



ALLE TERMINE AUF EINEM BLICK

WUNDERTÜTE

Veranstaltungsort: Kulturkeller, Oberstraße 17, 41460 Neuss

Sonntag, 26. Januar 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Sonst noch Wünsche!“

ab 4 Jahren

Sonntag, 9. März 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Neeweißnicht und Rosenrot“*

ab 4 Jahren

Sonntag, 6. April 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Kleine Schwester Hasenohr“*

ab 3 Jahren

Sonntag, 4. Mai 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Das kleine Nachtgespenst“

ab 4 Jahren

Sonntag, 29. Juni 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Die kleine Hexe und das himmelblaue Einhorn“

ab 3 Jahren

Sonntag, 7. September 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Wunschkind“

ab 4 Jahren

Sonntag, 9. November 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Hans im Glück“

ab 4 Jahren

Sonntag, 7. Dezember 2025, 11 Uhr, 14 Uhr & 16 Uhr

„Der Besuch der kleine Dame“

ab 4 Jahren

* Diese Veranstaltungen werden gefördert durch das NRW KULTURsekretariat, über das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ein Foto für Ihre Berichterstattung finden Sie in unserem Bildarchiv. (Bild: Aus dem Stück „Neeweißnicht und Rosenrot“, © VISUV)